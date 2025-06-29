Сталин больше не бог. Как Моссад «слил» Западу полный текст доклада Хрущева о культе личности, опубликованного в СССР частично

Выступление Никиты Хрущева во время XX съезда КПСС, 25 февраля 1956 года (Фото: PD)

Автор: Ростислав Камеристый-Брайтенбюхер

30 июня 1956 года ЦК КПСС принял постановление О преодолении культа личности и его последствий. Документ стал официальной реакцией на доклад Никиты Хрущева на закрытом XX съезде КПСС, где он рассказал о преступлениях диктатора Иосифа Сталина.

Речь первого секретаря Центрального комитета компартии Советского Союза (ЦК КПСС) Никиты Хрущева, которую он произнес на партийном съезде 25 февраля 1956 года, у всех присутствующих вызвала шок. Ведь речь шла о культе личности и преступлениях диктатора Иосифа Сталина — впервые на многолюдном собрании советский чиновник затронул такую тему. Однако после этого Центральный комитет тянул целых четыре месяца, прежде чем решиться объявить Сталина преступником в официальном документе. И только когда 5 июня текст доклада Хрущева в английском переводе опубликовали газеты New York Times и Washington Post, и его тут же перепечатали сотни изданий в разных странах, у ЦК не осталось выбора.

В Советском Союзе полная версия того, что говорил Хрущев, появилась только в 1989 году во времена Перестройки Михаила Горбачева. До этого времени гражданам СССР подавали сокращенный и «смягченный» вариант. Постановление определило границы допустимой критики сталинизма и имело целью ограничить дальнейшие последствия культа личности. Откуда же взяли американцы полный текст?

Ближайшее окружение Сталина в последние годы его правления: Анастас Микоян, Никита Хрущев, Георгий Маленков, Лаврентий Берия и Вячеслав Молотов, 1950-е годы / Фото: PD

