Еще две страны присоединились к инициативе по закупке боеприпасов для ВСУ — Кулеба 24 марта, 21:58 Уже 20 стран будут закупать боеприпасы для Украины (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что уже 20 европейских стран присоединились к закупке боеприпасов для ВСУ.

"Сегодня, по состоянию на данный момент, к этому проекту уже присоединились 19 государств-членов Европейского Союза и Норвегия. То есть, 20 стран, которые будут задействованы в той или иной форме в совместном производстве чрезвычайно нужного Украине боеприпаса 155 калибра», — заявил министр.



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Во время встречи с литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом в Киеве Кулеба поблагодарил Литву за инициативу по снарядам.

«Мы скоординировали дальнейшие шаги, как можно скорее поставить в Украину артиллерийские снаряды в рамках этого общеевропейского механизма, чтобы он эффективно заработал», — заявил Кулеба.

17 стран Евросоюза и Норвегия 20 марта подписали соглашение о совместной закупке боеприпасов для Украины и своих национальных запасов. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, речь идет о закупке 1 млн боеприпасов. Вскоре к этим странам присоединилась Испания.

