Коста-Рика присоединилась к коалиции создания спецтрибунала по российским преступлениям

15 апреля, 00:49
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Флаг Коста-Рики (Фото:Costa Rica/Facebook)

Флаг Коста-Рики (Фото:Costa Rica/Facebook)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Коста-Рика присоединилась к коалиции стран, работающих над созданием Специального трибунала по российской агрессии.

«В ходе нашего сегодняшнего разговора глава МИД Арнольдо Тиноко сообщил мне, что Коста-Рика решила присоединиться к Основной группе по созданию спецтрибунала по делу о преступлении агрессии против Украины. В результате общее количество государств достигло 34. Мы также обсудили пути усиления двустороннего сотрудничества», — заявил Кулеба.

Видео дня

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1646917261490282510
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2 апреля прокурор МУС Карим Хан сообщил о немедленном начале расследования ситуации в Украине после обращения 39 государств — участников МУС.

Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения к ответственности виновных в преступлении российской агрессии против Украины. Создание трибунала поддержали Европарламент и ПАСЕ своими резолюциями.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что специальный трибунал — фактически единственная возможность привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России именно за преступление агрессии против Украины.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и «детского омбудсмена» России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Гофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Коста-Рика Международный трибунал Война в Украине Дмитрий Кулеба Война России против Украины специальный трибунал

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