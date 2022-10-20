Москва и пустота. После объявления мобилизации в столице РФ стало намного меньше мужчин — The New York Times

20 октября, 18:17
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Витрины многих магазинов в центре Москвы пусты, в окнах висят таблички «Аренда», пишет NYT (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Витрины многих магазинов в центре Москвы пусты, в окнах висят таблички «Аренда», пишет NYT (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

За последние недели Москва превратилась в город женщин, пишет в своем репортаже корреспондент NYT Валери Хопкинс. В ресторанах, магазинах и барбершопах мужчин практически не встретить — они либо отправились на войну в Украину, либо скрываются от повесток.

НВ приводит выдержки из материала NYT, который вышел под заголовком Куда подевались все мужчины Москвы?

По пятницам в барбершопе Chop-Chop в центре Москвы всегда полно народу, но накануне последних выходных было занято только одно из четырех кресел, заметила журналистка.

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«Около половины наших клиентов уехали», — говорит менеджер Ольга. Не только посетители, но также и половина парикмахеров бежали из России, чтобы избежать мобилизации в рамках затухающей военной кампании Владимира Путина в Украине.

Многие мужчины держатся подальше от улиц, опасаясь, что им вручат уведомление о призыве в армию. Ольга рассказывает, что по дороге на работу видела, как на каждом из четырех выходов из метро проверяли документы. Ее бойфренд, работавший парикмахером в салоне, тоже уехал.

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Особенно заметно, как поредели ряды столичной интеллигенции, у которой, как правило, водятся деньги и есть заграничные паспорта. Некоторые завсегдатаи ресторанов, престижных магазинов и салонов покинули Москву, еще когда началось вторжение в Украину. Но многие мужчины за последние недели были либо призваны в армию, либо прячутся, надеясь избежать призыва, либо выехали за рубеж, опасаясь, что Россия может закрыть границы, если Путин объявит военное положение.

В масштабах России речь идет о сотнях тысяч мужчин. По меньшей мере 200 000 человек уехали в соседний Казахстан, куда россияне могут въезжать без паспорта. Десятки тысяч других бежали в Грузию, Армению, Азербайджан, Израиль, Аргентину и Западную Европу.

«Я чувствую, что теперь мы — страна женщин», — сказала NYT Станислава, 33-летняя фотограф, на дне рождения которой присутствовали в основном женщины. «Я искала друзей-мужчин, чтобы они помогли мне передвинуть мебель, но поняла, что почти все они уехали».

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Многие замужние женщины остались в Москве, когда их супруги сбежали либо после получения повестки, либо до того, как ее успели им вручить.

«Мы с подругами встречаемся за вином, разговариваем и поддерживаем друг друга, чтобы почувствовать, что мы не одиноки», — рассказала Лиза, чей муж, юрист крупной транснациональной компании, за несколько дней до объявления Путиным мобилизации уволился с работы и выехал в одну из западноевропейских стран. Лиза осталась, потому что их дочь учится в школе, а все бабушки и дедушки в России.

Женщин, мужей которых призвали в армию, терзает страх, что те могут не вернуться живыми.

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«Эти мужчины как игрушки в руках детей. Они просто пушечное мясо», — говорит 27-летняя Екатерина, чей муж, 25-летний Владимир, находился в здании военного комиссариата на северо-западе Москвы, готовясь к отправке в тренировочный лагерь. Она говорит, что лучше бы Владимир уклонился от призыва и просидел несколько лет в тюрьме.

«Если москвичи смогли предаться гедонистическому лету, когда казалось, что для них ничего кардинально не изменилось с момента вторжения в Украину, то с наступлением холодов и ощутимых последствий войны, включая санкции, ситуация сильно изменилась», — отмечает автор.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о прекращении мобилизации в столице. Но только за две последние недели количество заказов в московских ресторанах со средним чеком более 1500 рублей — около 25 долларов — уменьшилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре Сбербанк, крупнейший кредитор России, закрыл 529 отделений. Витрины многих магазинов в центре города пусты, в окнах висят таблички «Аренда».

Местные СМИ писали, что посещаемость одного из крупнейших стриптиз-клубов Москвы снизилась на 60 процентов, а охранников стало меньше, потому что они либо мобилизованы, либо сбежали.

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Для тех мужчин, которые остались, передвижение по Москве стало изматывающим.

«Я стараюсь везде ездить на машине, потому что повестку могут вручить на улице и возле метро», — сказал Александр Перепелкин, директор по маркетингу и редактор издания о моде и культуре Blueprint.

Он остался в России, потому что чувствовал себя обязанным поддерживать работу компании, в которой более 100 сотрудников. Но теперь его офисы напоминают о первых месяцах пандемии коронавируса — такие же пустые. Александр и его деловые партнеры не знают, что делать.

«Маркетинг — это то, чем вы занимаетесь в обычной жизни, но не в военное время», — делится он.

Менеджер барбершопа Ольга задумывается о переориентации бизнеса —расширении услуг, ориентированных на женщин-клиентов. «Но невозможно планировать, когда горизонт планирования сократился примерно до недели», — признается она.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Москва Уклонение от мобилизации Война России против Украины мобилизация в России

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