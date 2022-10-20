Москва и пустота. После объявления мобилизации в столице РФ стало намного меньше мужчин — The New York Times 20 октября, 18:17 Витрины многих магазинов в центре Москвы пусты, в окнах висят таблички «Аренда», пишет NYT (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

За последние недели Москва превратилась в город женщин, пишет в своем репортаже корреспондент NYT Валери Хопкинс. В ресторанах, магазинах и барбершопах мужчин практически не встретить — они либо отправились на войну в Украину, либо скрываются от повесток.



НВ приводит выдержки из материала NYT, который вышел под заголовком Куда подевались все мужчины Москвы?

По пятницам в барбершопе Chop-Chop в центре Москвы всегда полно народу, но накануне последних выходных было занято только одно из четырех кресел, заметила журналистка.

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«Около половины наших клиентов уехали», — говорит менеджер Ольга. Не только посетители, но также и половина парикмахеров бежали из России, чтобы избежать мобилизации в рамках затухающей военной кампании Владимира Путина в Украине.

Многие мужчины держатся подальше от улиц, опасаясь, что им вручат уведомление о призыве в армию. Ольга рассказывает, что по дороге на работу видела, как на каждом из четырех выходов из метро проверяли документы. Ее бойфренд, работавший парикмахером в салоне, тоже уехал.

Особенно заметно, как поредели ряды столичной интеллигенции, у которой, как правило, водятся деньги и есть заграничные паспорта. Некоторые завсегдатаи ресторанов, престижных магазинов и салонов покинули Москву, еще когда началось вторжение в Украину. Но многие мужчины за последние недели были либо призваны в армию, либо прячутся, надеясь избежать призыва, либо выехали за рубеж, опасаясь, что Россия может закрыть границы, если Путин объявит военное положение.

В масштабах России речь идет о сотнях тысяч мужчин. По меньшей мере 200 000 человек уехали в соседний Казахстан, куда россияне могут въезжать без паспорта. Десятки тысяч других бежали в Грузию, Армению, Азербайджан, Израиль, Аргентину и Западную Европу.

«Я чувствую, что теперь мы — страна женщин», — сказала NYT Станислава, 33-летняя фотограф, на дне рождения которой присутствовали в основном женщины. «Я искала друзей-мужчин, чтобы они помогли мне передвинуть мебель, но поняла, что почти все они уехали».

Многие замужние женщины остались в Москве, когда их супруги сбежали либо после получения повестки, либо до того, как ее успели им вручить.

«Мы с подругами встречаемся за вином, разговариваем и поддерживаем друг друга, чтобы почувствовать, что мы не одиноки», — рассказала Лиза, чей муж, юрист крупной транснациональной компании, за несколько дней до объявления Путиным мобилизации уволился с работы и выехал в одну из западноевропейских стран. Лиза осталась, потому что их дочь учится в школе, а все бабушки и дедушки в России.

Женщин, мужей которых призвали в армию, терзает страх, что те могут не вернуться живыми.

«Эти мужчины как игрушки в руках детей. Они просто пушечное мясо», — говорит 27-летняя Екатерина, чей муж, 25-летний Владимир, находился в здании военного комиссариата на северо-западе Москвы, готовясь к отправке в тренировочный лагерь. Она говорит, что лучше бы Владимир уклонился от призыва и просидел несколько лет в тюрьме.

«Если москвичи смогли предаться гедонистическому лету, когда казалось, что для них ничего кардинально не изменилось с момента вторжения в Украину, то с наступлением холодов и ощутимых последствий войны, включая санкции, ситуация сильно изменилась», — отмечает автор.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о прекращении мобилизации в столице. Но только за две последние недели количество заказов в московских ресторанах со средним чеком более 1500 рублей — около 25 долларов — уменьшилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сентябре Сбербанк, крупнейший кредитор России, закрыл 529 отделений. Витрины многих магазинов в центре города пусты, в окнах висят таблички «Аренда».

Местные СМИ писали, что посещаемость одного из крупнейших стриптиз-клубов Москвы снизилась на 60 процентов, а охранников стало меньше, потому что они либо мобилизованы, либо сбежали.

Для тех мужчин, которые остались, передвижение по Москве стало изматывающим.

«Я стараюсь везде ездить на машине, потому что повестку могут вручить на улице и возле метро», — сказал Александр Перепелкин, директор по маркетингу и редактор издания о моде и культуре Blueprint.

Он остался в России, потому что чувствовал себя обязанным поддерживать работу компании, в которой более 100 сотрудников. Но теперь его офисы напоминают о первых месяцах пандемии коронавируса — такие же пустые. Александр и его деловые партнеры не знают, что делать.

«Маркетинг — это то, чем вы занимаетесь в обычной жизни, но не в военное время», — делится он.

Менеджер барбершопа Ольга задумывается о переориентации бизнеса —расширении услуг, ориентированных на женщин-клиентов. «Но невозможно планировать, когда горизонт планирования сократился примерно до недели», — признается она.