Куба подтвердила гибель 110 пассажиров Боинга

Во время авиакатастрофы погибло 110 человек

Руководство Кубы сообщило о том, что погибли 110 пассажиров Boeing 737, который разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти.

Об этом передает Reuters.

Пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в пятницу, 18 мая. Он выполнял внутренний рейс. Самолет врезался в линии электропередач. На месте авиакатастрофы нашли один из двух черных ящиков.

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