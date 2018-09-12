13 сентября 2018, четверг

Куба отреагировала на сообщения о причастности России к акустическим атакам

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МИД Кубы отреагировал на обвинения в акустических атаках
Фото: скрин видео NBC News

МИД Кубы отреагировал на обвинения в акустических атаках

В Министерстве иностранных дел Кубы назвали выдумкой сообщения о том, что Россия причастна к таинственным акустическим атакам на американских дипломатов на Кубе и в Китае.

По словам директора департамента США МИД Кубы Карлоса Фернандеса де Коссио, Куба не нападает на иностранных дипломатов и не позволяет это третьим странам.

"Статья NBC представляет собой опасную игру. Намекает на заговор третьих стран на Кубе без доказательств или оснований, со ссылкой на анонимные источники и создавая интриги", - добавил он в Twitter.

Напомним, издание NBC News сообщило, что по данным американских спецслужб, за таинственными акустическими атаками на персонал дипломатических представительств США в Китае и на Кубе стоит Россия.

Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт призвала скептически отнестись к этому сообщению, подчеркнув, что Вашингтон пока ни на кого не возлагает вину за атаки на Кубе.

Начиная с конца 2016 года, на Кубе вследствие таинственных акустических атак пострадали 26 сотрудников американского диппредставительства. У них диагностировали черепно-мозговые травмы, потерю слуха и нарушения когнитивной деятельности, равновесия и зрения.

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Подобные случаи также были зафиксированы в консульстве в Китае. Из диппредставительств США в Китае отозвали 11 сотрудников Государственного департамента для дополнительного обследования.

Недомогание среди дипломатов вызвано, предположительно, акустическим воздействием микроволнового излучателя. 

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