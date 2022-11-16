Кто бы не пришел после Путина, он будет гораздо хуже — генерал Ходжес 16 ноября, 18:44 Граффити против российского диктатора Владимира Путина в Цюрихе (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью НВ предположил, что, кто бы не пришел в России к власти после диктатора Владимира Путина, он будет гораздо хуже.



В интервью НВ Ходжес отметил, что внутри российской власти уже нет как тотального единства целей и видения будущего как войны против Украины, так и России в целом.

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«Я вижу очень много индикаторов того, что люди не удовлетворены происходящим и многие уже понимают, насколько большой ошибкой было напасть на Украину. Дугин в открытую говорит, что Путина нужно убить. Мы видим Северный Кавказ и Кадырова, который сегодня, предвидя возможный распад России, пытается как-то себя обезопасить. Я абсолютно не призываю к смене режима в России — это выбор российского народа, но мы должны понимать, что кто бы не пришел после Путина, он будет гораздо хуже», — сказал американский генерал.

Он предположил, что из-за этого лидеры внутри России могут решить, что проиграть войну в Украине — плохо, но потерять Россию — еще хуже, и придут к выводу, что пора выводить войска из Украины и сосредоточиться на удержании России от внутренних междоусобиц.

Согласно отчету Института изучения войны за 12 ноября, вывод российских войск из Херсона разжигает идеологический раскол между военными деятелями и российским диктатором Владимиром Путиным, подрывая доверие к нему.

По словам блогера и журналиста Дениса Казанского, в России фактически исчезло государство, так как там появляются такие олигархи как Евгений Пригожин, которые создают частные армии, для которых не писан никакой закон.

Издание Медуза сообщило, что Пригожин думает о создании некоего «консервативного движения», которое в дальнейшем может превратиться в политическую партию.