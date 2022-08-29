«Вооруженный протест». Кто в РФ может выступить против Кремля — экс-депутат Госдумы 29 августа, 14:24 Российские криминалисты на месте взрыва автомобиля с дочерью идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьи (Фото:Investigative Committee of Russia/Handout via REUTERS)

Илья Пономарев, единственный депутат Госдумы, который в 2014 году не голосовал за аннексию Крыма, а сейчас является гражданином Украины, в интервью журналистке Елене Трибушной рассказал, кто в РФ может выступить против Кремля с оружием в руках.



Пономарев в интервью Трибушной отметил, что сейчас в Украине около 4 тысяч россиян, которые воюют в составе Вооруженных сил Украины, добровольческих формирований или территориальной обороны. Также, по его словам, в России растет количество партизан.

Видео дня

Отвечая на вопрос, для кого предназначена его программа в YouTube Утро февраля, бывший депутат Госдумы сказал:

«Мы обращаемся к россиянам в России и частично в Беларуси. Это люди, настроенные против Путина и Лукашенко. Это люди, которых мы стараемся убедить приобщиться к реальным революционным событиям. Мы стараемся занять нишу, которую занимает NEXTA в Беларуси — организатор протестов. В нашем случае мы говорим о вооруженном протесте».

Он отметил, что выходить на невооруженные протесты нет смысла, потому что люди будут просто попадать в тюрьму.

Пономарев выразил убеждение, что появление в РФ вооруженных протестов вероятно «на сто процентов».

«Я понимаю, кто те люди, которые могут взять оружие в руки. Я в прошлом создавал тренировочные лагеря в РФ для левых сил, и я уверен, что таких людей много. Я сейчас смотрю, как они приобщаются к партизанскому движению, я вижу, как растет их количество. Преимущественно это партизанское движение снизу никто не организует, это просто люди, считающие, что так правильно. То же будет и с вооруженными протестами», — сказал бывший депутат Госдумы.

По его мнению, в вооруженных протестах могут принять участие не только люди, близкие к радикальным движениям.

«Партизаны — те да, на 80% сейчас это различные левые активисты и на 20% — правые. Просто правых больше в Украине уже — они были первыми, которые уехали в Украину в 2014 году. А у левых ситуация другая, они в основном оставались внутри России, поэтому сейчас их больше в партизанском движении. Когда мы говорим о вооруженном протесте, это не партизаны, а целые отряды — там будет большинство простых жителей ближайших окраин больших городов. Там будет много жителей Московской области, областей вокруг Москвы. Но я депутат от Сибири, и я видел очень много сибиряков, которые также спрашивали: „Когда мы пойдем стрелять москалей?“ То же, что я сейчас слышу в Украине. Просто те же самые фразы», — рассказал Пономарев.

По его словам, люди, которые возьмут в руки оружие в России «настроены на восстановление социальной справедливости».

«Они считают, что всех этих грабителей нужно раскулачить, что их имущество нужно конфисковать, нужно двинуть страну в направлении нормального социального развития. Вот это главная идея, объединяющая и правых, и левых активистов. Цель одинакова», — заверил бывший депутат Госдумы.

21 августа российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил о том, что ответственность за убийство Дарьи Дугиной, дочери псевдофилософа Александра Дугина, взяла на себя Национальная республиканская армия.

Организация уполномочила Пономарева зачитать их манифест. Первое предложение говорит о том, что «мы, российские активисты, военные и политики, ныне партизаны и бойцы Национальной республиканской армии, ставим вне закона разжигателей войны, грабителей и угнетателей народов России».

Более детально об этой организации Пономарев рассказал в интервью Радио НВ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.