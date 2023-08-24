США считают, что самолет Пригожина сбили ракетой «земля-воздух» с территории России — Reuters

24 августа, 18:35
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Евгений Пригожин на фоне могил российских оккупантов (Фото:Фокус)

Евгений Пригожин на фоне могил российских оккупантов (Фото:Фокус)

США считают, что самолет главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина был сбит системой ПВО с территории России, сообщает Reuters cо ссылкой на двух американских чиновников.

По данным источников, самолет был сбит ракетой класса «земля-воздух», выпущенной с территории России.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, подчеркнули, что информация все еще предварительная и находится на рассмотрении.

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Инфографика: NV

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были хозяин «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, по позывному которого (Вагнер) назвали ЧВК).

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Крушение произошло ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Причина крушения неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях.

Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту. Пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   США Ракеты ЧВК Евгений Пригожин

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