Шойгу, Медведев или даже Собянин. Крысиный забег преемников Путина и реакция России на щелчок по носу от Литвы и Казахстана 22 июня, 19:00 Цей матеріал також доступний українською Лавка запасных: политолог Иван Преображенский называет первых претендентов на кресло президента РФ, среди них как медийный ныне Дмитрий Медведев, так и молчаливый Сергей Собянин. (Фото:Alexander Astafyev / Pool / via REUTERS)

Политолог Иван Преображенский прикидывает, на что может решиться Россия в ответ на транзитные ограничения Калининграда и непризнание Казахстаном «ЛДНР», а также называет всю обойму возможных преемников Путина, упоминая даже дочь диктатора

В последние дни агрессивная активность Кремля распространяется не только на Украину, но и на другие страны бывшего социалистического лагеря — Литву и Казахстан. Литве Кремль угрожает «действиями по защите своих национальных интересов» из-за того, что Литва прекратила транзит части санкционных грузов из РФ в Калининград по своей территории. А на Петербургском экономическом форуме состоялась весьма неприятная для президента РФ Владимира Путина дискуссия с его визави президентом Казахстана Касымом-Жомратом Токаевым, в ходе которой Токаев отверг возможность признания его страной независимости «ЛДНР». В отместку Россия начала блокировать отгрузку казахской нефти.

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О том, как сегодня выглядит внешняя политика России в мире, где она все больше становится государством-парией, как меняется восприятие Путиным войны в Украине, и кто сегодня составляет ближний круг как его вассалов, так и вероятных преемников с НВ беседует политолог Иван Преображенский. К слову, именно Преображенский несколько недель назад предсказал ход событий в отношениях России с Литвой.

— Сегодня Россия открыто угрожает Литве. Чем продиктованы эти угрозы?

— В Росси есть и всегда был очень четкий подход к Калининградской области, он сформировался еще в 90-е годы. Самое жуткое и жесткое ФСБ традиционно было в Калининградской области и ею управляло. Для российский военных этот эксклав, который нужно постоянно оборонять, иначе Европа его, конечно же, отнимет — большая проблема, и за него они давно готовы бороться. Поэтому, как только самосбывающийся прогноз спустя 30 лет начинает накладываться на войну в Украине, все сразу включаются на полную, и у силовиков, и у военных России есть готовая модель как реагировать.

В логике россиян блокада грузов Литвой — первый шаг к захвату Калининграда. Эта ситуация стандартно даже не имеет переговорных позиций, но тут вмешался случай. В лице главы администрации Калининградской области Алиханова, который, по стечению обстоятельств, не представитель спецслужб, а едва ли не первое гражданское лицо на этой должности. Он инициировал переговоры с Литвой, те, в свою очередь, спросили Евросоюз о том, нужно ли им имплементировать санкционную норму в отношении Калининградской области, и есть небольшой шанс, что эта история разрешится на уровне простых переговоров.

Это сбой системы в сторону адекватности, но, если вернутся к тому, как в принципе рассматривается Россией Калининградская область, вряд ли решение транзита сможет переломить проблему. Проблема есть, и раз она прозвучала, Кремль продолжит ею заниматься в своей стилистике, то есть, силовым образом гарантировать транзит. При этом Россия может осуществлять морской транзит грузов в Калининград, но у этого решения есть большой минус. Как только Финляндия и Швеция получат членство в НАТО, Балтийское море, кроме Калининграда, становится внутренним морем НАТО, и для российских силовиков это уж совсем небезопасная ситуация. Им нужно решать, что делать, и план у них есть.

— Недели две назад в российской Госдуме был зарегистрирован законопроект о непризнании факта независимости Литвы. Является ли это частью плана, о котором идет речь?

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