«Поэтика безумия». Кто в Кремле начинал войну против Украины и как меняют идеологию из-за поражений — интервью с Михаилом Фишманом 5 ноября, 09:03 Эксклюзив НВ Михаил Фишман, российский журналист (Фото:Александр Медведев/НВ)

Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников, по версии The Times, убедили российского диктатора Владимира Путина в необходимости вторжения в Украину.

Главные силовики решили, что из-за возраста Путина у них истекает время для окончательного решения вопроса «западной агрессии». Для этого, по их мнению, нужно было «окончательно решить проблему Украины».

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С этой версией не согласен российский журналист Михаил Фишман.

В интервью Радио НВ он рассказал, кто окружает диктатора и может способствовать принятию подобных решений, а также о том, как в Кремле меняют идеологию войны.

— Вы не очень верите в версию о том, что Патрушев, Бортников убедили Путина начать «СВО». Сначала мы говорили о том, что есть один человек, который принимает решения, а сейчас появляются такие публикации, где говорят, что якобы кто-то его убеждал. Не выглядит ли это так, что просто пытаются вывести Путина из-под удара?

— Вряд ли Путина выводят из-под удара. Я так понимаю, что автор статьи — Оуэн Мэтьюз, известный замечательный журналист. Он написал книгу, она скоро выйдет в Британии, Европе. Это конкретное утверждение, конечно, вызывает некоторые сомнения и не сходится с тем, что мы знаем, довольно достоверно можем утверждать о том, как принимались эти решения.

Например, в конце августа газета The Washington Post написала большое расследование о том, как американцы вместе с англичанами пытались предотвратить эту войну. Это был большой текст, расследование. И там есть такой эпизод: глава ЦРУ Билл Бернс приезжает в ноябре, когда уже в Америке понимают, что выстроились войска для нападения, приезжает в Москву для того, чтобы попробовать убедить Кремль не начинать войну. Газета WP пишет, очевидно, со ссылкой на Билла Бернса. Очевидно, что он это и рассказывает: Патрушев был очень удивлен, когда Бернс приехал и думал, что он приехал для организации нового саммита Путина с [президентом США Джо] Байденом.

То есть Патрушев в этот момент не понимает, что происходит, при том, что сам подготавливает и подталкивает Путина к войне. Это совсем не сходится.

На Совете безопасности 21 февраля Патрушев (он уже, видимо, понимает, насколько мы знаем, что должно происходить, какие варианты у Путина в голове и что он собирается делать) говорит, что «давайте мы сейчас с Америкой (американцы всем управляют) проведем переговоры и убедим признать Донбасс». Он, очевидно, выступает не за военное решение, это совершенно ясным образом следует из стенограмм. Это такие объективные вещи, которые лежат на поверхности.

А сама идея, что есть какие-то люди, которые уговорили Путина начать эту войну, не сходятся с тем, как мы вообще представляем себе Путина. На мой взгляд, все происходило наоборот.

Это Путин вовлекал свое ближнее окружение в эту войну, которая в нем зрела, к которой он сам готовился давно. Сначала окружение, потом все общество надо было вовлечь. Но это его личная идея, это совершенно ясно из всей этой исторической перспективы его отношений с Украиной. Это уже политологический анализ.

— Патрушеве и Бортников, я так понимаю, ровесники Путина, им по 70 лет. Оба они, как и Путин, из Ленинграда. Это все одна тусовка, которую Путин привел во власть? Насколько они близки к российскому диктатору?

— Бортников, как мне представляется, скорее исполнитель. Патрушев в этом смысле ближе. Он действительно пришел сразу, вместе с Путиным, возглавил ФСБ.