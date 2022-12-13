Глава Минобороны Беларуси Хренин предаст Лукашенко ради России — основатель BYPOL
Основатель BYPOL Александр Азаров уверен, что Виктор Хренин (на фото) более лоялен к Путину, чем к Лукашенко (Фото:Минобороны Беларуси)
Основатель инициативы бывших белорусских правохранителей BYPOL Александр Азаров в интервью Радио НВ выразил мнение, что глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин предаст белорусского диктатора Александра Лукашенко ради России.
«Хренин, конечно, родился в Беларуси, но в семье российских военнослужащих. То есть его родители — те же военнослужащие СССР, которые были отправлены служить на территорию Беларуси. Вот он происходит из такой семьи. Он пророссийский человек, его в Беларуси в принципе ничего не держит. Он будет выполнять указания Путина», — сказал Азаров в эфире Радио НВ.
По его словам из семей российских военнослужащих происходит также весь высший генералитет Беларуси.
«Вот они все смотрят на Россию, все смотрят на Путина, хотят иметь их зарплаты, и служить „великой империи“», — уверен основатель BYPOL.
Азаров отметил, что Хренин в первые дни войны звонил министру обороны Украины и предлагал ему сдаваться России «не по своей воле».
«Это было поручение как раз российской стороны, и он его выполнял. Это говорит о том, что он подчиняется российским офицерам, российскому командованию, и будет выполнять их приказы, а не приказ Лукашенко. Конечно, он в первую очередь будет приказ Лукашенко выполнять, но если он будет противоречить приказам Путина, Шойгу, то он Лукашенко приказ не выполнит», — сказал он.
В августе 2020 года Хренин назвал демонстрантов, протестующих в Минске против режима Лукашенко, «фашистами» и пригрозил им армией.
3 декабря 2022 года в Минск приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он встретился с белорусским диктатором Александром Лукашенко и главой минобороны Беларуси Виктором Хрениным.