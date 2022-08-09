«На волонтерской основе». Кто на самом деле участвовал в спецоперации по угону российских самолетов — объясняет Христо Грозев 9 августа, 13:41 По словам Христо Грозева, угнать российские самолеты пытались бывшие сотрудники украинских спецслужб (Фото:Кадр видео Aspen Institute Kyiv via YouTube)

Руководитель Bellingcat Христо Грозев в интервью Радио НВ рассказал о спецоперации по угону российских самолетов, организованной бывшими сотрудниками украинских спецслужб.

Грозев рассказал Радио НВ, что ее придумали люди, входившие в группу, которая в июле 2020 года занималась операцией по задержанию группы вагнеровцев.

Руководитель Bellingcat рассказал, что группа его журналистов сняла «документальный боевик» о том, «чем занимаются люди, которые в 2020 году занимались этой операцией по „вагнеровцам“, сейчас, в военное время».

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Он отметил, что на момент спецоперации по угону самолетов ее оганизаторы уже не были сотрудниками спецслужб и работали «на волонтерской основе».

«Сейчас ФСБ меня включило в этот боевик, как будто я в нем участник. Это, конечно, полный абсурд. Но их устраивает, потому что они пытаются этим для внутренней аудитории показать, что Bellingcat не являются только расследователями, а они реально участвуют в спецоперации», — сказал Грозев.

По словам, руководителя Bellingcat, спецоперация довольно быстро превратилась в информационную с обеих сторон.

«Было понятно через несколько недель, что ФСБ завладело каналом общения и поэтому информация приходит с той стороны испорченной. С украинской стороны тоже начали давать испорченную информацию. Получилась такая информационная игра с двух сторон», — объяснил он.

Грозев рассказал, что украинские добровольцы связались с российскими пилотами и предложили им передать украинской стороне российские самолеты в обмен на денежное вознаграждение и возможность вывезти из России семью.

«Я увидел, что в течении этой операции они раскрыли очень много внутренних секретов, как работает ФСБ. Это для нас полезно, для будущих расследований. Я думаю, что полезно и для тех добровольцев с вашей стороны, которые тоже это увидели», — отметил руководитель Bellingcat.

В частности, он упомянул, что предложение отравить штурмана самолета клофелином «пришло от российского пилота, который тогда работал под диктовку ФСБ».

25 июля Грозев рассказал, что «разоблаченная» ФСБ России «операция украинской разведки» по угону российских самолетов на самом деле была сложной игрой бывших украинских оперативников и российской спецслужбы.

Российские пропагандисты объявили, что к «операции» был причастен Христо Грозев. В сюжете кремлевского канала Россия 24 показали фрагмент переписки и заявили, что Грозев якобы нашел двух курьеров, которые должны были передать деньги согласившемуся на угон российскому летчику. Штурмана самолета якобы должны были отравить клофелином.

26 июля проект по расследованию Bellingcat, оппозиционное издание The Insider и чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы были внесены в список нежелательных организаций, который ведет Минюст России.

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