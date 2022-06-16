Кураторы Кремля. Кто и как от имени Москвы спешит организовать аннексию захваченных территорий юга и востока Украины 16 июня, 07:25 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Представители Кремля Сергей Кириенко (третий справа, в центре) и Андрей Ярин (крайний справа) во время визита в центр Единой России в оккупированном Херсоне, 7 июня 2022 (Фото:Официальный блог депутата Госдумы от Единой России Игоря Кастюкевича в Telegraph)

Кремль не оставляет надежд провести «референдумы» о присоединении к России на захваченных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Впоследствии Москва хочет объединить их в один округ в составе РФ — этот захватнический «проект» уже получил своих кураторов и организаторов.

НВ рассказывает о трех главных из них — самых высокопоставленных кремлевских кураторах новой попытки РФ аннексировать территории Украины по «крымскому» сценарию.

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Сергей Кириенко

59 лет, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ



Фото: АНО Россия - страна возможностей (rsv.ru)

Главные факты биографии

Как отметил в интервью НВ российский журналист Михаил Фишман, в нынешнем окружении Владимира Путина именно Сергей Кириенко остался единственным политиком «со своим собственным бэкграундом». В конце 90-х он имел в России имидж либерального реформатора, однако в последние годы стал правой рукой Путина во внутриполитических вопросах, а с началом полномасштабного вторжения в Украину — одним из его топ-приближенных и вероятным кандидатом в преемники.



Сергей Кириенко в 1984 году окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта, спустя десятилетие — академию народного хозяйства при правительстве РФ. Начинал карьеру с работы мастера на судостроительном заводе в Нижнем Новгороде (до 1990 город носил название Горький), был активным «комсомольцем» и в 1990-м году был избран депутатом Горьковского облсовета.



В большую российскую политику Кириенко попал в 1997 году. Тогда его переезду в Москву способствовал Борис Немцов, занимавший должность вице-премьера в правительстве Виктора Черномырдина. Кириенко ранее был заместителем Немцова в его бытность губернатором Нижегородской области.



С подачи Немцова Кириенко назначили первым замом министра топлива и энергетики РФ, а вскоре он возглавил это министерство. Уже в 1998 году он в 35 лет стал самым молодым премьер-министром в истории РФ, обретя статус реформатора. Пытался реализовать в России масштабные либеральные экономические изменения. Однако именно правительство Кириенко объявило дефолт 1998 года, в том же году ему пришлось уйти в отставку.



В 1999 году проиграл Юрию Лужкову выборы мэра Москвы, заняв второе место. В 1999—2000 годах был депутатом Госдумы и возглавлял фракцию Союза правых сил — праволиберальной партии, ориентированной на рыночные реформы, «серым кардиналом» которой считался Анатолий Чубайс.



После прихода к власти Владимира Путина в 2000 году перешел работать в Администрацию президента (АП) РФ, до 2005-го был его представителем в Приволжском федеральном округе. Затем более 10 лет возглавлял российское агентство Росатом. С осени 2016 года — первый зам руководителя администрации Путина, фактический глава внутриполитического блока Кремля.

«У Кириенко никогда не было каких-то собственных взглядов. Он относится к такой группировке внутри российского общества, которая называется методологи. Его создал еще во время Советского Союза Георгий Щедровицкий, — рассказал НВ российский оппозиционный политик Илья Пономарев. — Эта группировка сравнивала себя с прогрессорами из книг Стругацких. То есть они во враждебном окружении, но работают над тем, чтобы улучшать систему».

При этом Пономарев назвал Кириенко человеком «сто процентов с амбициями». «Хорошо помню, что еще в 1999 году, уже после его ухода с поста премьер-министра, он мечтал, как вернуться, как участвовать в следующих выборах президента РФ или что-то вроде этого. То есть с амбициями у него все в порядке. Просто он человек системы, не хочет ее уничтожать. И он, безусловно, лоялен к самому Путину, будет ему подчиняться», — заключил оппозиционер.

Роль в нынешней оккупации захваченных РФ территорий Украины

После того, как первый этап вторжения России в Украину провалился, именно Кириенко заменил Дмитрия Козака в роли нового «куратора» Кремля по связям с боевиками «Л/ДНР», вопросам оккупации и присоединения захваченных территорий Украины. По информации Медузы, за время войны он сумел войти в ближний круг Путина и расширить сферу своих полномочий. «Именно подчиненным Кириенко поручено разработать имидж России после войны», — писал недавно российский портал.



Два источника «Медузы», близких к АП, рассказали что, заменить Козака на Кириенко Путина сподвигла их личная встреча, в ходе которой бывший премьер «рассказал президенту о своем видении ситуации со «спецоперацией» — и о том, как могли бы действовать российские власти на новых территориях: «Их жители должны будут увидеть, что Россия пришла не временно и собирается тут присутствовать». Собеседники Медузы утверждают: Кириенко сказал именно то, что хотел услышать Путин, и теперь ему доверен целый ряд задач в связи с захватом Россией украинских территорий. Среди таких задач:



Кураторство референдумов о присоединении оккупированных территорий Украины к России ( их могут провести либо в середине июля, либо 11 сентября, в единый день голосования в РФ).



о присоединении оккупированных территорий Украины к России их могут провести либо в середине июля, либо 11 сентября, в единый день голосования в РФ). Проект организации « шефства» российских регионов над оккупированными украинскими городами ( Москва взяла « шефство» над Донецком и Луганском, Санкт-Петербург — над Мариуполем, Хабаровский край — над Дебальцево, а Новосибирская область — над Беловодским районом в Луганской области). Как пишет Медуза, такое шефство включает в себя « кадровый десант» из сотрудников региональных или муниципальных администраций РФ, которые могут занять соответствующие должности в оккупационных « администрациях».



Москва взяла шефство» над Донецком и Луганском, Санкт-Петербург — над Мариуполем, Хабаровский край — над Дебальцево, а Новосибирская область — над Беловодским районом в Луганской области). Как пишет Медуза, такое шефство включает в себя кадровый десант» из сотрудников региональных или муниципальных администраций РФ, которые могут занять соответствующие должности в оккупационных администрациях». Координирование разработки « имиджа России после войны». «Результатом поисков должны стать два „образа России“. Первый — „экспортный“, рассчитанный на зарубежную аудиторию и российские элиты. Второй должен быть понятен и близок внутренней аудитории, большинству граждан РФ», — поясняет Медуза цель идеологических поисков команды Кириенко. Самому Сергею Кириенко близка концепция « особого пути» России как государства, которое « может нарушать общепринятые правила».



Что может подразумевать идеологическое видение Кириенко в применении к захваченным территориям Украины, дает представление его скандальное обращение по случаю «Дня России», которое вышло 12 июня на сайте прокремлевского издания Известия, однако вскоре было удалено (хотя материал был доступен в кэше Google). Известия объяснили инцидент «хакерской атакой», однако российский журналист Александр Невзоров предположил, что статью Кириенко удалили из-за упоминания о том, что «вся Россия будет восстанавливать Донбасс» ценой «нескольких триллионов рублей» и «временного снижения уровня жизни страны».



В этом тексте, опубликованном под авторством Кириенко, было прямо задекларировано стремление к аннексии Россией территорий Украины.



«Я, работая сегодня над присоединением новых территорий к нашей Родине, как никто другой, глубоко понимаю: Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Херсон, Симферополь и Севастополь — это не просто названия. Это общая трагедия русских людей, на десятилетия оторванных друг от друга чьими-то ситуативными политическими решениями, из-за которых они оказались разделены со своей исторической Родиной насильственными запретами говорить на своем родном языке, любить близких им поэтов, петь знакомые им песни. Больше так не будет. Я готов это гарантировать сегодня, завтра, через десять лет», — значилось в обращении Кириенко.



В нем также были заявлены планы провести в квазиреспубликах «ДНР», «ЛНР», захваченных территориях Херсонской и Запорожской областях Украины референдумы о присоединении к России и отмечалось, что «вопросы волеизъявления русских Херсонщины и Приазовья не могут быть предметом торга».



Свой новый статус главного «куратора» захваченных Россией регионов Украины Кириенко активно демонстрирует начиная с середины весны. Незадолго до 9 мая он первым из кремлевских представителей посетил оккупированные территории, открыв в Мариуполе памятник «бабушке с советским флагом». Он также посещал Мелитополь и побывал в «центре гуманитарной помощи», открытом Единой Россией в Херсоне.



Борис Рапопорт

55 лет, заместитель руководителя департамента Администрации президента РФ по обеспечению дел Госсовета



Главные факты биографии

Борис Рапопорт окончил Санкт‑Петербургский политехнический университет, по первому образованию — инженер‑электромеханик, позже получил диплом юриста.



После выпуска из петербургского «политеха» (1993) остался работать там до начала 2000-х, возглавлял информационно‑аналитический центр этого университета.

Когда Россию возглавил Владимир Путин, Рапопорт был «легализован» как провластный аналитик, напоминал о ступенях его карьеры Виталий Портников. В 2002 году он возглавил информационно-аналитический отдел общественно-политического клуба Социум XXI. «После прихода Владимира Путина к власти его соратники из ФСБ, как тайные, так и явные, создали систему закрытых клубов, главной функцией которых была разработка курса развития России, который мы сейчас и наблюдаем. Вернее, „клубы“ разрабатывали разные варианты, из которых Путин должен был выбрать подходящий вектор развития. А уже потом авторы одобренных концепций должны заняться их воплощением. В случае Рапопорта — сначала подмять под Кремль российские регионы, а затем заняться тем самым на постсоветском пространстве», — пояснил Портников.



Реализуя этот курс, Рапопорт успел поработать в аналитическом управлении Госдумы РФ (2008−2009), в департаменте региональной политики администрации президента РФ (2009−2012) — когда пост замглавы АП в ней занимал Владислав Сурков. Рапопорт также был главным федеральным инспектором по Москве в аппарате представителя президента в Центральном федеральном округе, работал в министерстве регионального развития РФ.



В 2012 году Рапопорта назначили директором департамента правительства РФ (во главе с Дмитрием Медведевым) по формированию системы Открытое правительство. С это должности он ушел в ноябре 2013 года.



Фото: https://myrotvorets.center/

В разгар Революции достоинства в Украине Рапопорт был одним из тех, кому Кремль доверил реализовывать план расчленения Украины, пишет Портников. Если Сурков тогда был сконцентрирован на подготовке аннексии Крыма, то Рапопорт «разместил в Харькове настоящий штаб, который должен был обеспечить создание „Новороссии“». Москва надеялась «расчленить» Украину силами диверсионных групп и агентуры в местных властях и спецслужбах Украины. Формально в 2014 году Рапопорт занимал пост заместителя главы управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ.



«Как это нередко бывает с российскими чиновниками, Рапопорт и его команда переоценили свои возможности и недооценили готовность украинцев к сопротивлению. Пришлось довольствоваться не Новороссией, а частью территорий Донецкой и Луганской областей», — напоминает Портников, по словам которого «в администрации российского президента тогда произошел жуткий скандал». Рапопорт попал в немилость и был вынужден уйти в тень.

Роль в нынешней оккупации захваченных РФ территорий Украины

О том, что Борис Рапопорт вновь привлечен к «интеграции» захваченных Россией территорий Украины, 9 июня сообщил российский портал Медуза. Теперь этим вопросом он занимается «в орбите» Сергея Кириенко, первого заместителя руководителя Администрации президента РФ, который стал новым «куратором» оккупационной стратегии вместо Дмитрия Козака.



Три источника Медузы, близких к администрации президента РФ, рассказали, что Кремль планирует объединить самопровозглашенные квазиреспублики «ДНР» и «ЛНР», а также оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей в один федеральный округ в составе России. По информации собеседников Медузы, создание этого округа курирует именно Рапопорт.



Источники портала сообщают, что в Кремле Рапопорта называют «кризисным менеджером» и сейчас доверили ему, среди прочего, «подбор кадров» для работы в оккупационных «администрациях» (на уровне псевдореспублик «Л/ДНР», отдельных городов Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях Украины). «Именно эти чиновники должны будут подготовить проведение референдумов о присоединении к России», — пишет Медуза. По ее данным, пока в Москве обсуждают две даты их проведения:



«в середине июля, если ситуация на фронте позволит».

«более реальная» — 11 сентября, в единый день голосования в России, когда пройдут и выборы губернаторов в РФ.

Андрей Ярин

52 года, начальник Управления президента России по внутренней политике

Главные факты биографии

Фото: http://cfo.gov.ru/

Андрей Ярин родом из Нижнего Тагила (Свердловская область РФ), его отец Вениамин Ярин в 1989—1991 годах был нардепом СССР и членом Президентского совета СССР.

Ярин окончил экономический факультет МГУ и получил диплом юриста в Санкт-Петербургском университете МВД России. В 90-е годы работал в кредитном отделе московского коммерческого банка Дисконт, позже возглавлял правление Внешагробанка.

В начале 2000-х занимал должность замглавы администрации Владимирской области, затем работал в финансово-экономическом управлении Федеральной миграционной службы (ФМС) МВД России. В 2002 — 2003 был первым замом главы правительства Чеченской республики, 2003 — 2004 работал замначальника финансово-экономического управления Госнаркоконтроля России.

По году работал на постах вице-губернатора, главы правительства Рязанской области и замначальника департамента по внутренней политике в аппарате представителя президента РФ в Южном федеральном округе.

В 2006 — 2009 годах Ярин возглавлял правительство Кабардино-Балкарии, считался ставленником полпреда Путина в Южном федеральном округе Дмитрия Козака.

С 2009 года работал в Администрации президента РФ на должностях главного советника и руководителя аппарата одного из замов АП Александра Беглова. Затем был замом Беглова, когда того назначили полпредом президента РФ в Центральном федеральном округе.

С октября 2016 года Андрей Ярин занимает должность начальника Управления президента России по внутренней политике. В 2018 году возглавлял избирательный штаб Путина на выборах президента.

Источники Медузы еще в 2019 году отмечали, что Ярин близок к Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ) и через него силовики, вероятно, имели влияние на формирование внутриполитического курса Кремля. В то же время он никогда не считался человеком Сергея Кириенко, что диссонировало с ролью Ярина как главы Управления президента России по внутренней политике (УПВ). «Раньше такого [в Кремле] не было: первому замглавы АП [сейчас — Кириенко] всегда давали назначить своего на должность руководителя УВП», — объяснял близкий к кремлевской администрации источник Медузы.

Роль в нынешней оккупации захваченных РФ территорий Украины

7 июня Андрей Ярин вместе с Сергеем Кириенко побывал в оккупированном россиянами Херсоне, посетив «центр гуманитарной помощи Единой России» в захваченном городе.

Медуза поясняет, что этот визит неслучаен. По информации ее источников, именно Управление президента России по внутренней политике под руководством Ярина должно «при помощи военных и спецслужб организовать в „ДНР“, „ЛНР“ и на занятых украинских территориях референдумы об их присоединении к России».



«Для референдумов нужно устойчивое присутствие российских войск в каждом населенном пункте. Этого пока нет, и для этого в том числе идет „мобилизация“ отслуживших контрактников и военных из запаса, которых пытаются привлечь деньгами», — отметил один из собеседников Медузы.



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