«CAESARи их косят, как травку». Как «мобиков» ВСУ уже возвращают в РФ, кто может устранить Путина и куда исчез Гиркин — интервью с Цымбалюком 16 октября, 10:15 Эксклюзив НВ Роман Цымбалюк (Фото:Roman Tsymbaliuk / Facebook)

Россиян, побывавших на войне против украинцев, после мобилизации уже хоронят не только в Бурятии, а в каждом регионе, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, сообщил украинский журналист Роман Цымбалюк.

В интервью Радио НВ он рассказал, что в России говорят о войне, кто будет виноват в провалах армии РФ, почему диктатора Владимира Путина должны отстранить от власти представители бизнеса и куда исчез военный преступник, а в России — военный блогер Игорь Гиркин.

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— Что известно о тех, кто недавно был мобилизован в России? Их уже отправили воевать в Украину. Много оккупантов возвращаются в РФ мертвыми?

— Путин обычно врет, однако сообщил нам, что в Украину умирать он уже отправил 16 тысяч [россиян]. Это первая поставка. Понятно, что часть людей уже возвращается обратно. Сосчитать их по открытым источникам довольно трудно, потому что Россия свои потери скрывает.

Но когда каждый день в каждом регионе хоронят россиян — это же отличная новость. Что прикольно, что их хоронят уже не только в Бурятии. Сейчас уже и Москва присоединилась к этому процессу и Санкт-Петербург. То есть процесс идет, война продолжается, россияне умирают, пришедшие сюда с оружием в руках.

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Эта история их волнует чем дальше, тем больше. Это не значит, что они перестали поддерживать войну против нас. Это не значит, что они против ракетных ударов по Украине. Они не могут понять одного: «А нас то за что? Мы же Путина поддерживаем. Почему нас убивают?»

Наша задача объяснить им, что с ними происходит.

На самом деле, накануне Путин «дал заднюю», отступил. Он обещает россиянам, что не будет полномасштабной моблизации. Он обещал, что этих несчастных 300 тысяч смертников соберут за две недели и все вроде бы.

Но ведь все знают, что его слова не имеют никакого веса. Он не только х**ло, он брехло. Поэтому неважно, что говорит Путин. Имеет значение, что делают Вооруженные силы Украины.

В Астане, где проходил саммит СНГ и не только, интереснее было слушать не его ответы, а вопросы, когда подхалимы высочайшего уровня задают вопросы, из которых следует, что маньяк, то есть Путин, где-то совершил много ошибок. Они жалуются, что людей без военной подготовки отправили в Украину, их там убили. Они не задаются вопросом, зачем они туда поехали, но жалуются. Спрашивают, не будет ли расширяться мобилизация. Говорят, что нельзя арестовывать россиян за то, что они в машине слушают украинские песни.

На самом деле маньяк сам по себе, растерянный немножко, а россиян просто отлавливают как скотину, выбежавшую из хлева, по Москве, по строительным площадкам, везде.

Произошла офигенная вещь. Эти российские падлеры, поддерживавшие войну против нас, поддержали Донбасс. Но произошла уникальная вещь: «русский мир», созданный ими на Донбассе, теперь возвращается в Москву и Питер, а «российский мир» — это смерть и нищета.

— Какие вопросы сейчас чаще всего звучат в российском информационном пространстве?

— Если мы берем российское телевидение, то они требуют ковровых бомбардировок по Украине, говорят «давайте убьем их всех в рамках денацификации». Они откровенны — «пусть у них будет голод, холод». Вроде бы от этого будет зависеть счастье россиян.

Телевидение — это отдельная история, это для дебилов. Оно влиятельное. На самом деле, наиболее высокоточное оружие Путина — российское телевидение.

Если мы берем непосредственно президента, он в прессу выходит редко, как для государства, находящегося в войне, которое проводит мобилизацию.

На восьмом году войны бывшего торговца газом спрашивают: А останется ли Украина и Россия в результате этих боевых действий? В части Украины, похоже, уже все убедились. Если люди возле маньяка задают вопрос о будущем России, то мне хочется спросить: може, есть смысл это все прекратить? Нет, они не прекратят, но я говорю о том, какие настроения.

Мне с этого мероприятия понравился момент, когда его спрашивали: Как так? Снова, через 80 лет после великой победы, немецкое оружие снова убивает русских людей?"

Мне удивительно, почему когда их убивают из HIMARSов, это не проблема. Французские CAESARи вообще косят их, как травку.

Интересно, что они задают много ключевых вопросов, на которые у маньяка нет ответа. Это определенные изменения, которые мы все созерцаем, радуемся.

— Как этому противодействует российская пропагандистская машина? Есть ли новые методички, как им говорить о войне; как объяснять тем, кто осторожно начинает задавать вопросы и сомневаться, стоило ли эту фазу войны начинать?

— Вопрос такой задал фактически Владимир «Помет», он же Соловьев. Он же когда-то публично сказал «зачем, если по Белгороду фигачат?»

Нам нужно попросить [советника Офиса президента] Алексея Арестовича (его слушают в Москве 100%) сказать: «Падлюки кремлевские, смотрите: ТЭЦ за ТЭЦ. Вы бахнули где-то по Украине — Белгород, лови ракету». Мне кажется, что наше командование уже приняло такое решение. Но идея в том, что нужно поступать таким образом.

Что у них произошло? Российское руководство, военное в частности, всех собак вешают (а будут вешать еще больше) на российских генералов — на [министра обороны РФ Сергея] Шойгу, на [начальника Генштаба РФ Валерия] Герасимова, на [командующего Центральным военным округом Александра] Лапина, на [руководителя командования ВС РФ в Украине Сергея] Суровикина — на эту всю банду. Они думают, что большие начальники, ходят в военной форме, которая отличается от российской — брезгуют камуфляж тот гадкий одеть.

Сейчас у них такая ситуация возникает, что о ситуации на фронте пишут только в Телеграме, типа [террорист Игорь Гиркин] (Стрелков) — люди, которые, насколько я понимаю, работают в информационном обслуживании или ФСБ, или [марионетки Кремля в Чечне Рамзана] Кадырова, или еще кого-то. Их сейчас хотят испугать или даже привлечь к ответственности за осквернение чести российского солдата. То есть нельзя говорить, что российских солдат здесь (в Украине — ред.) убивают. А российских солдат здесь убивали и будут убивать, и не надо удивляться.

— Хорошо, если до кого-то из военных блогеров начало доходить, что здесь убивают. Или не доходит?

— Мне кажется, им прямо сейчас дадут общее указание, чтобы было меньше негатива — «не имеете права критиковать маршала Шойгу». Люди, критикующие российскую армию, они же ее не критикуют в контексте того, что они делают в Украине. Они критикуют [словами] «почему вы так плохо убиваете украинцев?», «почему вы такие плохие солдаты?». Эти товарищи типа Гиркина — представители ультрафашистской партии. Они [требуют] ударить по критической инфраструктуре и «бить, бить, бить!»

Накануне Путин сказал, что сейчас нет необходимости массовых ударов. А мне кажется, что у них нет возможности. Понятно, что они здесь будут убивать людей еще долго. Но когда кто-то тянется к ядерной бомбе или еще что-то такое на восьмом месяце войны, кажется, что какие-то у них там проблемы на работе, очень сложная ситуация.

— Говорят, что Гиркина отправили на фронт за то, что он критиковал армию. Насколько это подтвержденные слухи?

— Не думаю, что его за это отправили на фронт, потому что он публично не раз говорил о своем желании присоединиться лично к убийству украинцев. Это человек, проникнутый идеями русского нацизма. У него все просто: если ты говоришь, что ты не русский, а украинец, это значит, что тебя надо убить.

Учитывая, что Стрелков, этот полковник ФСБ в отставке, может повести за собой людей, соответственно, Минобороны [РФ] как-то пыталось его не допустить [на передовую], чтобы он не рассказывал, что российская власть преступна, украли портянки, патроны.

Сейчас он вроде бы уже в военной форме. Где-то он на фронте, очевидно, всплывет. Я не удивлюсь, если его сами россияне и грохнут и скажут: «Злые укры убили». Возможно, будет так.

В нашем случае лучше всего его взять в плен и отправить в Гаагу — по железной дороге в железной клетке. Я бы рассмотрел такой вариант.

— Недавно несколько изданий написали, что российские элиты начинают задавать вопросы, в какую пропасть катится Россия. И рассматривают возможность отстранения Путина от власти. Возможен ли такой сценарий в России в ее современном состоянии?

— Здесь все и просто и сложно — либо да, либо нет. Все, кто создавал российскую экономику, сложные предприятия, совместные с немцами, американцами… В части ведения бизнеса Россия на несколько порядков лучше, чем мы. У них эта система создана лучше. Это факт. Международные оценки. Мне не нравится, что мы здесь отстаем. Так вот: это все накрылось медным тазом.

Люди, реально вложившие свою жизнь, свои мысли в российскую экономику, не удовлетворены. Это касается, в частности, крупного российского бизнеса. Но так у них создана система: их богатые и влиятельные в своих городах бизнесмены не вижу, чтобы имели влияние на Кремль. Им было бы неплохо всем скинуться по миллиарду и сбросить на Кремль, когда там будет Путин, российскую ядерную бомбу. Это будет для всех дешевле. Кремль — историческое здание. Можно в Завидово (Подмосковье — ред.), в его (Путина — ред.) резиденцию.

Отстранение Путина от власти каким-либо образом — это прежде всего российский интерес. Потому что чем больше они будут с нами воевать (мы будем гибнуть, у нас будут потери), [тем хуже для них]. Есть одна важная вещь: нам дадут и оружие и деньги, это уже понятно. Можно долго дискутировать, почему так мало и несвоевременно, и здесь каждый выдвинет 10 своих претензий. Но корабль этот все равно двигается.

1,5 млн снарядов 155 калибра, а ни одного такого снаряда у нас не было до 23 февраля, уже свалились на головы российских солдат и офицеров.

Эта изоляция [России] приводит к тому, что рынок меняется, меняется структура бизнеса. Они пытаются «стратегически развернуться на Восток», но там китайские друзья говорят: «Вы 50 лет торговали газом с ЕС, у вас там были правила, долгосрочные контракты, а здесь их мы будем устанавливать. Мы сами скажем, по какой цене вы нам отдадите ваш товар».

Это не значит, что завтра у них будет дефолт или все развалится. Это говорит о том, что структура экономики будет изменяться, структура общества будет изменяться. Миллион россиян уехали. Мы не будем разбирать, хорошие они или плохие, но это наиболее активные, умные…

— У кого деньги были и возможность.

— Самые умные деньги вывели за границу еще до 24 февраля.

Тренд такой, что они сюда гонят живую силу, российское мясо, здесь их убивают, людей в России становится меньше, военных становится меньше. Вопрос: а дальше что? Путин не дает ответа на этот вопрос. Ответа на этот ключевой вопрос нет, а должен бы быть.