Дочь Шойгу показала новогодние фото из России. На самом деле она была в Дубае
Денис Долженко и Ксения Шойгу в Дубае (Фото:Денис Долженко / vk)
Дочь министра обороны РФ и военного преступника Сергея Шойгу Ксения провела новогодние каникулы в Дубае.
Об этом сообщает Sota.
Фотографию, на которой можно увидеть Ксению Шойгу на фоне бутика Louis féraud в торговом центре Дубая, опубликовал депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко.
В подписи к фотографии сказано, что она была сделана в Вологде, однако этому противоречат название бутика, который попал на снимок: в России их нет.
Более того, депутат Долженко днем ранее выкладывал фотографии из Дубая, совсем не скрывая своего местоположения.