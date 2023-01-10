Дочь Шойгу показала новогодние фото из России. На самом деле она была в Дубае

10 января, 16:53
Поделиться:
Денис Долженко и Ксения Шойгу в Дубае (Фото:Денис Долженко / vk)

Денис Долженко и Ксения Шойгу в Дубае (Фото:Денис Долженко / vk)

Дочь министра обороны РФ и военного преступника Сергея Шойгу Ксения провела новогодние каникулы в Дубае.

Об этом сообщает Sota.

Фотографию, на которой можно увидеть Ксению Шойгу на фоне бутика Louis féraud в торговом центре Дубая, опубликовал депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко.

Видео дня

Читайте также:
Суд Литвы отклонил жалобу матери детей Шойгу на аннулирование вида на жительство

В подписи к фотографии сказано, что она была сделана в Вологде, однако этому противоречат название бутика, который попал на снимок: в России их нет.

Более того, депутат Долженко днем ранее выкладывал фотографии из Дубая, совсем не скрывая своего местоположения.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Сергей Шойгу ОАЭ Война России против Украины Дубай

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X