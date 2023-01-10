Дочь Шойгу показала новогодние фото из России. На самом деле она была в Дубае 10 января, 16:53 Денис Долженко и Ксения Шойгу в Дубае (Фото:Денис Долженко / vk)

Дочь министра обороны РФ и военного преступника Сергея Шойгу Ксения провела новогодние каникулы в Дубае.

Об этом сообщает Sota.

Фотографию, на которой можно увидеть Ксению Шойгу на фоне бутика Louis féraud в торговом центре Дубая, опубликовал депутат Законодательного собрания Вологодской области Денис Долженко.

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В подписи к фотографии сказано, что она была сделана в Вологде, однако этому противоречат название бутика, который попал на снимок: в России их нет.

Более того, депутат Долженко днем ранее выкладывал фотографии из Дубая, совсем не скрывая своего местоположения.