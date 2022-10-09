СМИ обнародовали данные о том, кто охраняет Крымский мост и сколько это стоит РФ 9 октября, 10:23 Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

После взрыва на Крымском мосту российский диктатор Владимир Путин поручил ФСБ «организацию и координацию мер защиты» сооружения. Но, как стало известно, ранее охраной моста занимались два федеральных государственных унитарных предприятия — Управление ведомственной охраны Минтранса России и Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ.

Об этом сообщает BBC Russia в Telegram.

По подсчетам журналистов, в 2022 году федеральные структуры заключили госконтракты на обеспечение безопасности моста на сумму более 2 млрд рублей.

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Управление ведомственной охраны минтранса России до конца июля 2022 года получало по госконтрактам на охрану моста около 53 млн рублей в месяц. В августе услуги подорожали до 66,85 млн. рублей. В общей сложности охрана автомобильной части моста в 2022 году должна была бы стоить бюджету РФ около 700 млн рублей.

Затем то же предприятие в апреле 2022 года получило дополнительный госконтракт на 617,9 млн рублей на дооснащение моста "техническими средствами обеспечения транспортной безопасности". Почти треть суммы подрядчик уже получил, но пока разработал только рабочую документацию для этого проекта всего на 17 млн ​​рублей.

Что касается железнодорожной части моста, то за ее охрану отвечает Южный филиал Ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ. Госконтракт на ее услуги в 2022 году обойдется российскому правительству в 937 млн рублей. 27 февраля предприятие также получило дополнительные 70 млн рублей на содержание систем безопасности железнодорожной составляющей моста. В контракте на охрану железнодорожного моста прямо указано, что охраняться должно и подмостовое пространство и подходы к мосту.

В субботу, 8 октября, на Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перекидывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар.

В Кремле не знают, когда восстановят мост. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по чрезвычайной ситуации на оккупированном полуострове.