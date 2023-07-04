Километровые пробки на Крымском мосту. Шойгу собрался возить россиян в Крым десантными кораблями 4 июля, 20:49 Сергей Шойгу (Фото:Минобороны России / Handout via REUTERS)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу хочет предоставить два десантных корабля, чтобы перевозить автомобили через Керченскую переправу во временно оккупированный Крым. Такое решение связано с огромными пробками на незаконно построенном российскими оккупантами Крымском мосту.

Об этом во вторник, 4 июля, сообщило пропагандистское российское издание Риа Новости.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании с членами правительства и российским диктатором Владимиром Путиным сообщил, что около 100 автомобилей ждут проезда на Крымском мосту, а время ожидания якобы составляет 30 минут.

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На совещании Савельев заявил, что ранее в тот же день он провел переговоры с Шойгу, и тот пообещал «предоставить в случае необходимости два больших десантных корабля, который каждый берет по 40 автомобилей».

«Если они будут делать по пять рейсов в сутки и при нормальной погоде — это еще по 200 автомобилей каждый десантный корабль, то есть всего до 1000 смогут перевозить по переправе, минуя также Крымский мост», — сказал Савельев.

В то же время в правительстве России пробки объясняют «туристическим потоком», который «потом будет спадать».

3 июня издание Daily Mail сообщало, что российские оккупанты в Крыму боятся, что боевики ЧВК Вагнера нанесут удары по Крымскому мосту.

Поэтому туристы едут на полуостров и стоят в очереди до семи часов, пока охранники обыскивают каждую машину на предмет взрывчатки.