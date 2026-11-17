Российские федеральные телеканалы в утренних выпусках новостей 17 ноября сообщили лишь об ударах РФ по мостам в Киеве. При этом они умолчали об атаке на Крымский мост в тот же день, обратило внимание издание Агентство.Новости.

Российские пропагандисты не сообщили в утренних выпусках новостей о ночном ударе по Крымскому мосту. Вместо этого освещается ночной удар по Северному и Южному мостам в Киеве, а также по другим регионам.

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Среди тем, которые российские телеканалы освещали в утренних эфирах, были так называемые масштабные операции ФСБ, встреча российского диктатора Владимира Путина с секретарем Центрального комитета Трудовой партии Кореи Чо Ён Воном, а также события в Шэньчжэне, где планируют провести трехстороннюю встречу Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Путин.

В ночь на 17 ноября в районе временно оккупированной Керчи в Крыму прогремела серия мощных взрывов. Украина второй раз за сутки нанесла удар по Крымскому мосту — символу российской оккупации полуострова. Мониторинговые паблики сообщали как минимум о 15 ударах по переправе, движение по ней было перекрыто.

К утру появились кадры, свидетельствующие о значительных повреждениях: одна из арок обрушилась в воду, также, вероятно, разрушена соответствующая часть автомобильного пролета моста.

Ранее ВСУ уже наносили удары по Крымскому мосту, который оккупанты используют для переброски военной техники и личного состава из РФ на территорию аннексированного Крыма.

Последнее подтвержденное поражение произошло в июле 2023 года — тогда морские дроны повредили опоры моста.