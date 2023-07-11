Оккупанты начали возить россиян в Крым десантными кораблями из-за пробок на Крымском мосту 11 июля, 21:05 Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

Из-за огромных пробок на незаконно построенном российскими оккупантами Крымском мосту со стороны Краснодарского края большие десантные корабли военно-морского флота России начали переправлять автомобили через Керченский пролив.

Об этом во вторник, 11 июля, сообщает российское агентство Интерфакс, ссылаясь на министерство обороны страны-агрессора.

«Сегодня первый рейс из порта Кавказ в порт Крым совершил ВДК Оленегорский горняк, — заявили в Минобороны России.

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В Минобороны РФ отметили, что экипажи кораблей совместно с пассажирскими судами работают на Керченской переправе круглосуточно.

Россияне утверждают, что корабли «работают круглосуточно», а один десантный корабль якобы может принять на борт до 40 машин.

По версии минобороны страны-террориста, корабли будут разгружать Крымский мост до «пика курортного сезона» на случай «большого потока» россиян в оккупированный Крым.

В то же время пропагандистское издание Риа Новости утверждает, что пробки на подъезде к Крымскому мосту нет. По их версии, со стороны Краснодара очередь не более 40 машин, а со стороны Керчи скопления машин вообще нет.

Однако позже они заявили, что Керченскую паромную переправу из-за «сильного ветра» закрыли 10 июля около 21:30. 11 июля переправа якобы продолжила работу, но через час погода «снова ухудшилась».

4 июля российские пропагандисты сообщали, что министр обороны РФ Сергей Шойгу хочет предоставить два десантных корабля, чтобы перевозить автомобили через Керченскую переправу во временно оккупированный Крым.

3 июня издание Daily Mail сообщало, что российские оккупанты в Крыму боятся, что боевики ЧВК Вагнера нанесут удары по Крымскому мосту. Поэтому туристы едут на полуостров и стоят в очереди до семи часов, пока охранники обыскивают каждую машину на предмет взрывчатки.