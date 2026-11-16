В Кремле отреагировали на новый удар по Крымскому мосту

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на удар по Крымскому мосту в понедельник, 16 ноября. Он заявил, что в настоящее время оцениваются «незначительные повреждения» моста после «атаки Вооруженных сил Украины», сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

Песков добавил, что «работа над мостом продолжается», поэтому информация от Минтранса будет предоставлена позже.

«К сожалению, ни одна система в мире не может на 100% защитить от таких массированных ударов», — утверждает представитель Кремля.

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В ночь на 16 ноября в оккупированной Керчи были слышны звуки пролета дронов, взрывы и стрельба мобильных огневых групп. Удар по арке Крымского моста был нанесен около 5:40 утра.

Вице-премьер страны-агрессора Марат Хуснуллин фактически признал, что мост получил повреждения, отметив, что сроки его восстановления будут определены «в ближайшее время».

Мониторинговый канал Крымский ветер сообщал, что Керченский мост перекрыли ориентировочно в 02:22. Местные жители сообщали о вероятном попадании в мост около 06:00 утра.

Позже гауляйтер оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке на мост. Он предупредил о перекрытии движения по мосту «ориентировочно до середины дня». В Керчи оккупанты развернули «оперативный штаб», идет ликвидация последствий удара, утверждал Аксенов.

Силы обороны Украины пока не комментировали атаку.

Ранее ВСУ уже наносили удары по Крымскому мосту, который оккупанты используют для переброски военной техники и личного состава из РФ на территорию аннексированного Крыма. Последнее подтвержденное поражение произошло в июле 2023 года — тогда морские дроны повредили опоры моста.