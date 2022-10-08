«Не разрушен, а только поврежден». Кремль дал рекомендации пропагандистам по освещению взрыва на Крымском мосту — Медуза 8 октября, 12:31 Взрыв на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Stringer)

Администрация российского диктатора Владимира Путина выдала «методичку» с рекомендациями для пропагандистов о том, как писать о взрыве на Крымском мосту, сообщает издание Медуза, ссылаясь на источники.

Отмечается, что ведомство разослало «методичку» российским средствам массовой информации, в том числе государственным агентствам.

Пропагандистам категорически запрещено упоминать о разрушении двух пролетов моста. Правильно говорить, что мост «не разрушен, а только поврежден».

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Кроме того, российские СМИ должны постоянно повторять, что подготовка к восстановительным работам уже началась и заработала Керченская паромная переправа, а Минтранс уже начал новые логистические маршруты.

«Судя по сообщениям на лентах РИА Новости, ТАСС и большинства других российских СМИ, рекомендации администрации президента выполняются», — отмечает Медуза.

На Крымском мосту, соединяющем Россию и оккупированный ею полуостров и через который россияне перекидывают подкрепление для своих войск, в субботу, 8 октября, после взрыва вспыхнул пожар. Движение автомобилей и поездов прервано.