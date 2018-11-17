"Крымский скандал" в Чехии: премьер Бабиш вылетел к сыну в Швейцарию

Бабиш отказался добровольно уйти в отставку после скандала

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вылетел к своему сыну в Швейцарию, пишет Radio Praha со ссылкой на сообщение чешского агентства.

Отмечается, что глава чешского правительства вылетел рано утром в субботу, 17 ноября.

Бабиш объяснил такие действия тем, что его сын "не может оставить свою квартиру, так как журналисты не дают ему прохода".

Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".

В Генпрокуратуре Чехии заявили о проведении проверки заявления сына премьера.

Сам Бабиш позже признал, что его сын посещал аннексированный Крым.

15 ноября на центральные улицы Праги вышли тысячи людей с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала.