"Крымский скандал" в Чехии: премьер Бабиш вылетел к сыну в Швейцарию

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вылетел к своему сыну в Швейцарию, пишет Radio Praha со ссылкой на сообщение чешского агентства.
Отмечается, что глава чешского правительства вылетел рано утром в субботу, 17 ноября.
Бабиш объяснил такие действия тем, что его сын "не может оставить свою квартиру, так как журналисты не дают ему прохода".
Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".
В Генпрокуратуре Чехии заявили о проведении проверки заявления сына премьера.
Сам Бабиш позже признал, что его сын посещал аннексированный Крым.
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15 ноября на центральные улицы Праги вышли тысячи людей с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала.
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