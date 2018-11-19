Крымский скандал: стало известно, когда состоится заседание по выражению вотума недоверия Бабишу

Заседание парламента Чехии по выражению вотума недоверия коалиционному правительству партии ANO и премьер-министру Андрею Бабишу запланировано на 23 ноября.
Об этом сообщает Радио Прага.
Голосование за недоверие правительству Бабиша инициировано оппозицией.
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Напомним, 15 ноября на центральные улицы Праги вышли тысячи людей с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала.
Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради скрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".
Утром 17 ноября глава чешского правительства вылетел к своему сыну в Швейцарию.
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