19 ноября 2018, понедельник

Крымский скандал: стало известно, когда состоится заседание по выражению вотума недоверия Бабишу

1 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На улицах Праги тысячи людей требовали отставки Бабиша

На улицах Праги тысячи людей требовали отставки Бабиша

Заседание парламента Чехии по выражению вотума недоверия коалиционному правительству партии ANO и премьер-министру Андрею Бабишу запланировано на 23 ноября.

Об этом сообщает Радио Прага.

Голосование за недоверие правительству Бабиша инициировано оппозицией.

Смотрите также

Напомним, 15 ноября на центральные улицы Праги вышли тысячи людей с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала.

Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради скрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".

Утром 17 ноября глава чешского правительства вылетел к своему сыну в Швейцарию.

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове