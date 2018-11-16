"Крымский скандал": против сына премьера Чехии открыли уголовное дело

Премьер-министру Чехии Андрею Бабишу грозит отставка после скандала с сыном

Правоохранительные органы Чехии открыли уголовное производство против сына премьер-министра страны Андрея Бабиша по подозрению в незаконном пересечении границы Украины.

Об этом сообщает Idnes.

По словам краевого полицейского управления Яна Птачека, во время расследования заявления Бабиша-младшего относительно его похищения, предмет преступления найти не удалось. В результате сын премьера стал фигурантом дела о незаконном пересечении границы Украины.

"Полиция начала уголовное дело по подозрению во вторжении в иностранную страну", – сказал Птачек.

На данный момент не получается связаться с Бабишем-младшим. Сейчас он проживает в Швейцарии. Но, по словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, он общался с сыном и допускает возможную встречу с ним.

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Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".

В Генпрокуратуре Чехии заявили о проведении проверки заявления сына премьера.

Сам Бабиш позже признал, что его сын посещал аннексированный Крым.

В МИД Чехии намерены обсудить поездку сына премьера в оккупированный Крым.