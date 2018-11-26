Крымский скандал: полиция допросила премьер-министра Чехии Бабиша

Андрей Бабиш признал, что его сын посещал оккупированный Крым

Сотрудники полиции допросили премьер-министра Чехии Андрея Бабиша из-за информации о поездке его сына Андрея Бабиша-младшего в оккупированный Крым, сообщает Radio Praha.

Глава правительства примерно два часа находился в полицейском отделении в Праге, давая показания по делу.

Напомним, 15 ноября на центральные улицы Праги вышли тысячи людей с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала.

Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради скрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".

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