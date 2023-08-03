Значительное напряжение. Кремль пытается умалчивать свои неудачи на войне, чтобы не сеять панику — ISW 3 августа, 07:25 Мост в оккупированном Крыму (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские власти и оккупанты заинтересованы в ограничении распространения информации об ударах в оккупированном Крыму и их последствиях для российской логистики, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Освещение событий в оккупированном Крыму создало значительное напряжение в российском информационном пространстве.

Кремль и оккупанты боятся, что эта информация вызовет панику среди населения и поставит под сомнение способность России эффективно обеспечивать безопасность оккупированной территории.

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В отчете сказано, что спор между известными персонами в российском информационном пространстве подчеркивает чувствительность Кремля к сообщениям о неудачах в оккупированном Крыму в частности и, возможно, в Украине в целом, а также еще больше обнажила линии раскола внутри сообщества так называемых «военкоров».

Один из российских «военкоров» обвинил других «военкоров», которые критиковали российское ведение войны, назвав их «имбецилами», которые поддерживают «провокационные публикации» и «бешеную критику (Министерства обороны России — ред.)». Это произошло после того, как «военкоры» разместили изображения последствий недавних украинских ударов под Севастополем и на Чонгарском мосту.

Такая информация, как предполагают некоторые источники, может «безответственно посеять панику».

По мнению аналитиков, такой спор свидетельствует о том, что вопрос ударов по Крыму является определенно раздражающей точкой в провоенном российском информационном пространстве.