Из закрытого аэропорта Симферополя вылетел транспортный самолет Ирана
Самолет Ил-76ТД (Фото:Jetphotos)
В четверг, 7 сентября, во временно оккупированном Крыму из закрытого аэропорта Симферополя вылетел иранский транспортный самолет.
Об этом сообщает проект Крым Реалии в Telegram.
По данным сервиса авиаперелетов Flightradar24, транспортный самолет IL-76TD с позывным EPPUS вылетел из Крыма в 17:09. Сейчас борт направляется на юго-восток и пролетает над Черным морем.
В издании напомнили, что симферопольский аэропорт закрыт для гражданских авиаперелетов с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину.
1 августа спикер Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что Россия ищет режимы-изгои, в частности речь идет об Иране, чтобы попытаться получить у них дополнительные боеприпасы или оружие.
В ночь с 3 на 4 сентября российские оккупанты атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed производства Ирана из новой партии.