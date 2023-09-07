Из закрытого аэропорта Симферополя вылетел транспортный самолет Ирана 7 сентября, 18:47 Самолет Ил-76ТД (Фото:Jetphotos)

В четверг, 7 сентября, во временно оккупированном Крыму из закрытого аэропорта Симферополя вылетел иранский транспортный самолет.

Об этом сообщает проект Крым Реалии в Telegram.

По данным сервиса авиаперелетов Flightradar24, транспортный самолет IL-76TD с позывным EPPUS вылетел из Крыма в 17:09. Сейчас борт направляется на юго-восток и пролетает над Черным морем.



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Фото: Скриншот с сервиса Flightradar24

В издании напомнили, что симферопольский аэропорт закрыт для гражданских авиаперелетов с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину.

1 августа спикер Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что Россия ищет режимы-изгои, в частности речь идет об Иране, чтобы попытаться получить у них дополнительные боеприпасы или оружие.

В ночь с 3 на 4 сентября российские оккупанты атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed производства Ирана из новой партии.