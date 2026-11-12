В Турции разбился военный вертолет S-70, все четверо находившихся на борту военнослужащих погибли

12 ноября, 21:52
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Пожар на месте падения военного вертолета S-70 в турецкой провинции Малатья, 12 ноября 2026 года (Фото: LW_WorldNews / Скриншот)

Пожар на месте падения военного вертолета S-70 в турецкой провинции Малатья, 12 ноября 2026 года (Фото: LW_WorldNews / Скриншот)

В четверг, 12 ноября, в провинции Малатья на востоке Турции потерпел катастрофу военный вертолет S-70. Четверо находившихся на борту военнослужащих погибли.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

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Причину аварии в турецком оборонном ведомстве пока не установили. Там выразили соболезнования семьям погибших.

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Как сообщает AP, вертолет упал недалеко от населенного пункта Саманкёй на окраине города Малатья. На кадрах местного телевидения видны охваченные огнем обломки неподалеку от жилых домов.

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Пламя перекинулось на один из соседних домов, но на земле никто не пострадал. На месте работают полиция, пожарные и медики.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Турция Вертолет

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