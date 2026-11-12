В Турции разбился военный вертолет S-70, все четверо находившихся на борту военнослужащих погибли

Пожар на месте падения военного вертолета S-70 в турецкой провинции Малатья, 12 ноября 2026 года (Фото: LW_WorldNews / Скриншот)

В четверг, 12 ноября, в провинции Малатья на востоке Турции потерпел катастрофу военный вертолет S-70. Четверо находившихся на борту военнослужащих погибли.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Причину аварии в турецком оборонном ведомстве пока не установили. Там выразили соболезнования семьям погибших.

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Как сообщает AP, вертолет упал недалеко от населенного пункта Саманкёй на окраине города Малатья. На кадрах местного телевидения видны охваченные огнем обломки неподалеку от жилых домов.

Пламя перекинулось на один из соседних домов, но на земле никто не пострадал. На месте работают полиция, пожарные и медики.