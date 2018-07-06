06 июля 2018, пятница

Крушение туристической лодки в Таиланде: количество погибших возросло до 33

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
33 туриста найдены мертвыми в Таиланде после крушения лодки

33 туриста найдены мертвыми в Таиланде после крушения лодки

Количество погибших в результате крушения туристической лодки у побережья Пхукета, Таиланд, возросло до 33 человек.

Как сообщает AP, все погибшие были гражданами Китая.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, еще 23 человека считаются пропавшими без вести, их поиск отменен до следующего утра.

В лодке находилось 105 человек, в том числе 93 туриста, 11 членов экипажа и один гид.

Напомним, что 5 июня  в Таиланде из-за шторма перевернулись две лодки с туристами. Пассажиров одного судна спасли сразу. Со второй лодки удалось спасти только половину, остальные 49 числились пропавшими.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове