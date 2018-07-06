Крушение туристической лодки в Таиланде: количество погибших возросло до 33

33 туриста найдены мертвыми в Таиланде после крушения лодки

Количество погибших в результате крушения туристической лодки у побережья Пхукета, Таиланд, возросло до 33 человек.

Как сообщает AP, все погибшие были гражданами Китая.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, еще 23 человека считаются пропавшими без вести, их поиск отменен до следующего утра.

В лодке находилось 105 человек, в том числе 93 туриста, 11 членов экипажа и один гид.

Напомним, что 5 июня в Таиланде из-за шторма перевернулись две лодки с туристами. Пассажиров одного судна спасли сразу. Со второй лодки удалось спасти только половину, остальные 49 числились пропавшими.