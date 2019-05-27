Крушение судна на озере в Конго: 30 человек погибли, более 200 пропали без вести Сегодня, 00:19 172 Цей матеріал також доступний українською 9news.com.au Судно могло затонуть из-за перегруза (иллюстративное фото) 9news.com.au

На северо-западе Демократической Республики Конго в результате крушения судна на озере Маи-Ндомбе погибли по меньшей мере 30 человек, еще 200 пропали без вести.

Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на заявление мэра города Инонго Симона Мбоо Вемба.

По оценке властей, на судне находились несколько сотен человек. Отмечается, что более 80 человек удалось спасти.



По его словам, большая часть людей, находившихся на судне, это учителя. Они плыли на судне для того, чтобы получить зарплату.

Причина аварии не называется, но по предварительным данным, судно могло затонуть из-за перегруза.

