Крушение самолета в Иране: все пассажиры и члены экипажа погибли

На борту самолета находились 66 человек

Все люди, находившиеся на борту пассажирского самолет ATR 72, разбившегося в иранской провинции Исфахан в воскресенье, 18 февраля, погибли.

Об этом заявил представитель авиакомпании Aseman Airline, передает DW.

Всего на борту самолета находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как сообщалось, ATR 72 исчез с радаров через 20 минут после взлета с аэродрома в Тегеране. Позже стало известно, что он разбился в горах Заргос центрального Ирана.

Согласно предварительной версии, вероятной причиной крушения могут быть атмосферные условия.

Сейчас на месте крушения работают спасатели.