Крушение Су-34 в российском Ейске: погибли 13 человек, в том числе трое детей 18 октября, 06:21 По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли (Фото:REUTERS/Stringer)

В понедельник, 17 октября, в российском городе Ейск самолет упал во двор жилого дома. В следствии происшествия погибли 13 человек.

Об это пишет пропагандистское издание РИА Новости.



По последним данным, в результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

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«По данным МЧС, после разбора завалов, в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей», — сказал Кузнецов журналистам.

В министерстве обороны страны-агрессора РФ утверждают, что у самолета при взлете загорелся один из двигателей, он якобы выполнял «учебно-тренировочный полет». По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, в многоэтажке повреждены по меньшей мере 17 квартир.