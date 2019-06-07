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Крушение прогулочного катера в Будапеште: количество жертв возросло до 19

Сегодня, 09:45
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Крушение прогулочного катера в Будапеште: количество жертв возросло до 19 - фото

REUTERS/Antonio Bronic

Водолазы готовят затонувшее судно к подъему

Число погибших в результате аварии прогулочного катера с туристами в Будапеште возросло до 19 человек.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на венгерскую полицию.

На данный момент обнаружены тела четырех жертв крушения. Продолжаются поиски восьми туристов из Южной Кореи и одного члена экипажа судна.

Представитель спасательной команды Нандор Ясенски рассказал, что водолазы готовят затонувшее судно к подъему. По его словам, подготовка будет завершена к пятнице.

Для подъема судна со дна Дуная будут использовать огромный плавучий кран.

Напомним, столкновение теплоходов произошло в среду, 29 мая. На борту прогулочной лодки находились 35 человек — 33 корейских туриста и двое членов экипажа — граждане Венгрии.

Представитель венгерской полиции сообщил, что гражданин Украины является капитаном речного теплохода Viking Sygin, который столкнулся с прогулочным теплоходом Русалка в Будапеште.

Теги:   Дунай Будапешт Венгрия

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