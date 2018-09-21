Крушение парома с пассажирами на озере Виктория: количество погибших возросло до 86 человек

По данным СМИ, на пароме находилось до 500 пассажиров

Количество жертв крушения пассажирского парома на озере Виктория в Танзании возросло до 86 человек.

Об этом пишет AP со ссылкой на представителя местной власти.

Не исключено, что эта цифра может возрасти, так как поисково-спасательная операция продолжается.

По предварительным данным, иностранцев среди погибших нет.

Спасти удалось 37 человек.

Ранее сообщалось о 40 погибших в результате крушения парома. Местные СМИ сообщили, что паром был перегружен – на борту находилось до 500 человек.