21 сентября 2018, пятница

Крушение парома с пассажирами на озере Виктория: количество погибших возросло до 86 человек

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По данным СМИ, на пароме находилось до 500 пассажиров
Фото: Richard Mortel via Flickr

По данным СМИ, на пароме находилось до 500 пассажиров

Количество жертв крушения пассажирского парома на озере Виктория в Танзании возросло до 86 человек.

Об этом пишет AP со ссылкой на представителя местной власти.

Не исключено, что эта цифра может возрасти, так как поисково-спасательная операция продолжается.

По предварительным данным, иностранцев среди погибших нет.

Спасти удалось 37 человек.

Ранее сообщалось о 40 погибших в результате крушения парома. Местные СМИ сообщили, что паром был перегружен – на борту находилось до 500 человек.

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