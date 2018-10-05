05 октября 2018, пятница

Крушение Миг-29 в Подмосковье: опубликовано первое видео с места падения истребителя

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По имеющимся данным, пилот самолета успел катапультироваться
Скриншот

По имеющимся данным, пилот самолета успел катапультироваться

В Сети появилось первое видео с места крушения российского истребителя Миг-29 в Подмосковье.

На опубликованных кадрах видно, что самолет рухнул на поляне в лесистой местности. От его обломков поднимается дым, а на месте работают сотрудники МЧС и силовики.

Ранее российские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о крушении в Московской области истребителя Миг-29. По имеющимся данным, его пилот успел катапультироваться.

Самолет принадлежал Летно-исследовательскому институту имени Громова. Причины крушения пока неизвестны.

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