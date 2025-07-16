В Хабаровском крае России разбился вертолет Ми-8 . Он исчез вечером 14 июля.

Об этом сообщают российские пропагандисты из ТАСС.

Вертолет Ми-8 авиакомпании Взлет 14 июля пропал при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан. На его борту находились пять человек: три члена экипажа и два техника.

Также уточняется, что вертолет возвращался в Магадан после ремонта.

Вертолет искали двое суток. Уже 16 июля в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае были обнаружены обломки вертолета со следами пожара.

В отношении эксплуатанта Ми-8, обломки которого нашли в Хабаровском крае, организована внеплановая проверка, сообщила российская прокуратура.

23 мая российские пропагандисты сообщили, что в Орловской области России разбился вертолет, вероятно, Ми-8.

Летательный аппарат упал на территорию заброшенного предприятия, где хранились старые бочки с химикатами, что привело к возгоранию.

18 марта российские СМИ сообщали, что в Ленинградской области страны-агрессора РФ погибли два пилота при крушении военного вертолета модели Ми-28.