В Хабаровском крае нашли обломки вертолета Ми-8
В Хабаровском крае РФ нашли обломки вертолета Ми-8 (Фото: flickr.com)
В Хабаровском крае России разбился вертолет Ми-8. Он исчез вечером 14 июля.
Об этом сообщают российские пропагандисты из ТАСС.
Вертолет Ми-8 авиакомпании Взлет 14 июля пропал при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан. На его борту находились пять человек: три члена экипажа и два техника.
Также уточняется, что вертолет возвращался в Магадан после ремонта.
Вертолет искали двое суток. Уже 16 июля в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае были обнаружены обломки вертолета со следами пожара.
В отношении эксплуатанта Ми-8, обломки которого нашли в Хабаровском крае, организована внеплановая проверка, сообщила российская прокуратура.
23 мая российские пропагандисты сообщили, что в Орловской области России разбился вертолет, вероятно, Ми-8.
Летательный аппарат упал на территорию заброшенного предприятия, где хранились старые бочки с химикатами, что привело к возгоранию.
18 марта российские СМИ сообщали, что в Ленинградской области страны-агрессора РФ погибли два пилота при крушении военного вертолета модели Ми-28.