Крушение яхты на озере Виктория: число погибших возросло до 22 человек

В Уганде на озере Виктория в результате крушения яхты погибли по меньшей мере 22 человека, еще 60 человек пропали без вести. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что на борту судна находились по меньшей мере 90 человек. На данный момент спасателям удалось спасти 26 пассажиров.

"22 тела были найдены и спасены 26 человек. По словам одного из спасенных, на борту было более 90 человек", – сообщил начальник полиции Уганды.

Ранее сообщалось, что 24 ноября по меньшей мере 13 человек погибли в результате крушения яхты на озере Виктория. Среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя, а также местные популярные музыканты.