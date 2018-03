Крушение истребителя во Флориде: оба пилота погибли

Оба пилота разбившегося у берегов штата Флорида американского истребителя F/A-18 погибли, сообщается в официальном аккаунте военно-морских сил США в Twitter.

"С сожалением сообщаем, что оба пилота объявлены погибшими. Мы молимся за их семьи", - говорится в сообщении.

UPDATE: We are sad to report that both aviators have been declared deceased. Their families are in our prayers. Per policy, we will withhold notification pending NOK notification.