Крушение истребителя во Флориде: оба пилота погибли

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Пилоты умерли после госпитализации
Фото: Hope Hodge Seck via Twitter

Пилоты умерли после госпитализации

Оба пилота разбившегося у берегов штата Флорида американского истребителя F/A-18 погибли, сообщается в официальном аккаунте военно-морских сил США в Twitter.

"С сожалением сообщаем, что оба пилота объявлены погибшими. Мы молимся за их семьи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экипаж самолета катапультировался, о состоянии пилотов данных не приводилось. Позже стало известно, что после крушения пилотов нашли и доставили в ближайшую больницу.

По данным телеканала Fox News, самолет входил в эскадрилью VFA-213 Черные львы, которая в 2017 году наносила авиаудары по позициям террористической организации Исламское государство в Сирии и Ираке.

Причины инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что у берегов Флориды разбился американский истребитель.  По словам представителя военно-морской авиационной станции Ки-Уэст, перед крушением F/A-18 загорелся.

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