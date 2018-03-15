Крушение истребителя во Флориде: оба пилота погибли

Оба пилота разбившегося у берегов штата Флорида американского истребителя F/A-18 погибли, сообщается в официальном аккаунте военно-морских сил США в Twitter.

"С сожалением сообщаем, что оба пилота объявлены погибшими. Мы молимся за их семьи", - говорится в сообщении.

UPDATE: We are sad to report that both aviators have been declared deceased. Their families are in our prayers. Per policy, we will withhold notification pending NOK notification. — flynavy (@flynavy) 15 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, что экипаж самолета катапультировался, о состоянии пилотов данных не приводилось. Позже стало известно, что после крушения пилотов нашли и доставили в ближайшую больницу.

По данным телеканала Fox News, самолет входил в эскадрилью VFA-213 Черные львы, которая в 2017 году наносила авиаудары по позициям террористической организации Исламское государство в Сирии и Ираке.

Причины инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что у берегов Флориды разбился американский истребитель. По словам представителя военно-морской авиационной станции Ки-Уэст, перед крушением F/A-18 загорелся.