Появилось видео крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Рязанью 24 июня, 09:32 Цей матеріал також доступний українською В результате крушения погибли четыре человека, еще пятеро пострадали (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео очевидца, на котором запечатлено крушения под Рязанью российского военно-транспортного самолета Ил-76, летевшего из Белгорода в Оренбург.

На нем видно, что еще до своего падения на жилой массив он уже был объят пламенем.

Согласно официальным данным, в результате крушения погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.

Видео дня

Предварительной причиной происшествия стало возгорание в одном из двигателей.

В Рязани Ил-76 садился на дозаправку. Спустя менее минуты после взлета диспетчер аэродрома увидел огненную вспышку и попытался связаться с экипажем, однако ответа не последовало, а еще через какое-то время самолет врезался в землю.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.