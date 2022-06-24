Появилось видео крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Рязанью

24 июня, 09:32
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В результате крушения погибли четыре человека, еще пятеро пострадали (Фото:Коллаж НВ)

В результате крушения погибли четыре человека, еще пятеро пострадали (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях появилось видео очевидца, на котором запечатлено крушения под Рязанью российского военно-транспортного самолета Ил-76, летевшего из Белгорода в Оренбург.

На нем видно, что еще до своего падения на жилой массив он уже был объят пламенем.

https://twitter.com/buch10_04/status/1540205146742956033

Согласно официальным данным, в результате крушения погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.

Видео дня
https://twitter.com/boris0630/status/1540174122071752706

Предварительной причиной происшествия стало возгорание в одном из двигателей.

В Рязани Ил-76 садился на дозаправку. Спустя менее минуты после взлета диспетчер аэродрома увидел огненную вспышку и попытался связаться с экипажем, однако ответа не последовало, а еще через какое-то время самолет врезался в землю.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Ил-76 Российские военные Крушение самолета Самолеты

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