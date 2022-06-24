Появилось видео крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Рязанью
В результате крушения погибли четыре человека, еще пятеро пострадали (Фото:Коллаж НВ)
В соцсетях появилось видео очевидца, на котором запечатлено крушения под Рязанью российского военно-транспортного самолета Ил-76, летевшего из Белгорода в Оренбург.
На нем видно, что еще до своего падения на жилой массив он уже был объят пламенем.
Согласно официальным данным, в результате крушения погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.
Предварительной причиной происшествия стало возгорание в одном из двигателей.
В Рязани Ил-76 садился на дозаправку. Спустя менее минуты после взлета диспетчер аэродрома увидел огненную вспышку и попытался связаться с экипажем, однако ответа не последовало, а еще через какое-то время самолет врезался в землю.
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