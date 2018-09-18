18 сентября 2018, вторник

Крушение Ил-20 в Сирии: российские военные подняли обломки самолета из воды

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Российский Ил-20 разбился возле населенного пункта Баниас сирийской провинции Латакия (иллюстративное фото)
Фото: airwar.ru

Российский Ил-20 разбился возле населенного пункта Баниас сирийской провинции Латакия (иллюстративное фото)

В Сирии российские военные подняли из воды обломки сбитого самолета Ил-20, на борту которого находилось 15 российских военных.

В Минобороны РФ также добавили, что на поверхность были подняты фрагменты тел погибших военных, сообщает Интерфакс.

В министерстве сообщили, что место падения самолета расположено в 27 км западнее от населенного пункта Баниас сирийской провинции Латакия.

К поиску Ил-20 привлечены восемь кораблей катеров и судов обеспечения ВМФ России.

Ранее Минобороны РФ сообщило об исчезновении военного самолета-разведчика Ил-20 с российскими военными на борту в Сирии. В российском оборонном ведомстве отметили, что самолет исчез во время запусков ракет с французского корабля, когда возвращался на базу Хмеймим.

После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что российский самолет был сбит С-200 ПВО Сирии.

В Минобороны РФ утверждают, что "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

В свою очередь израильские дипломаты проигнорировали обвинения РФ.

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