Крушение Ил-20 в Сирии: Асад назвал причиной инцидента "высокомерие Израиля"

Асад вслед за Россией обвинил Израиль в инциденте с Ил-20

Президент Сирии Башар Асад отправил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму в связи с крушением самолета Ил-20 с российскими военными.

В телеграмме Асад утверждает, что причиной инцидента стало "высокомерие Израиля", который "использует грязные методы для достижения своих грязных целей", сообщает SANA.

Он выразил соболезнования семьям погибших, а также выразил надежду на продолжение сотрудничества России и Сирии в борьбе с терроризмом.

Напомним, 18 сентября Министерство обороны РФ сообщило об исчезновении военного самолета-разведчика Ил-20 во время запусков ракет с французского корабля, когда тот возвращался на базу Хмеймим в Сирии.

После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что российский самолет был сбит С-200 ПВО Сирии. В результате погибли 15 российских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

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В Армии обороны Израиля заявили, что "полностью возлагают ответственность" за сбитый самолет на армию президента Сирии Башара Асада.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что крушение самолета было "цепью трагических случайных обстоятельств" и исключил удар израильских ВВС. В то же время он заявил, что российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО из-за "несоблюдения российско-израильских договоренностей о предотвращении опасных инцидентов".