Крушение Боинга на Кубе: умерла одна из трех выживших

Число жертв авиакатастрофы на Кубе возросло до 111 человек

В гаванской больнице умерла одна из трех женщин, выживших при крушении самолета Boeing 737, которое произошло 18 мая на Кубе, сообщает ABC.ES.

Женщине по имени Греттель Ландрове было 23 года. Сообщается, что Ландрове была уроженкой города Ольгин, куда направлялся разбившийся самолет, но в последнее время жила в Гаване.

Состояние двух других выживших женщин оценивается как критическое, они находятся в тяжелом состоянии в реанимации госпиталя Каликсто Гарсии в кубинской столице. Они дышат с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти в пятницу, 18 мая. Он выполнял внутренний рейс. Самолет врезался в линии электропередач.

На его борту было 105 пассажиров и шесть членов экипажа.

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