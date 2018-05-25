25 мая 2018, пятница

Крушение Boeing на Кубе: умерла вторая из трех выживших женщин

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Число жертв авиакатастрофы на Кубе возросло до 112 человек

Число жертв авиакатастрофы на Кубе возросло до 112 человек

В больнице Гаваны умерла вторая из трех женщин, выживших в авиакатастрофе пассажирского самолета Boeing 737 на Кубе.

Как сообщает NBC Miami со ссылкой на Cubadebate, 40-летняя Эмили Санчес скончалась в пятницу, 25 мая, от тяжелых травм и ожогов.

При крушении лайнера выжили три женщины. Первая выжившая умерла 22 мая. Последняя выжившая находится в больнице Каликсто Гарсии в кубинской столице в критическом состоянии.

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Напомним, 18 мая пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти. Он выполнял внутренний рейс. Самолет врезался в линии электропередач.

На его борту находилось 113 человек, в том числе около двух десятков пасторов. Таким образом количество погибших в авиакатастрофе возросло до 112 человек.

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