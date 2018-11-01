Крушение Boeing 737 в Индонезии: пилот во время предыдущего рейса подавал сигнал бедствия

Пилот упавшего Boeing 737 авиакомпании Lion Air за день до крушения лайнера подал сигнал бедствия через несколько минут после вылета из аэропорта Денпасар на острове Бали.

Об этом агентству Reuters сообщил начальник управления администрации аэропорта Бали.

По словам собеседника, спустя несколько минут после вызова пилот проинформировал контрольно-диспетчерский пункт, что неполадки устранены, и самолет продолжил полет в Джакарту в обычном режиме. Через несколько часов этот лайнер потерпел крушение, выполняя другой рейс, в результате погибли 189 человек.

"Самолет Lion попросил вернуться на Бали через пять минут после взлета, но затем пилот сказал, что проблема решена, и он собирался продолжить путь в Джакарту", - подтвердил пилот, который слышал переговоры в эфире.

Отмечается, что пилот подал сигнал Pan-Pan, обозначающий возникновение аварийной ситуации на борту. Следующим уровнем является Mayday (аналог SOS), сигнализирующий о серьезном бедствии, представляющем непосредственную угрозу для жизни людей.

Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.

Всего на борту находились 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

На месте крушения Boeing 737 не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.

Самолеты Boeing 737 серии Max осуществляют коммерческие полеты с 2017 года, первую партию Boeing поставил компании Malindo Air, которая владеет лоукостером Lion Air. Разбившийся самолет начал регулярные рейсы в августе 2018 года.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.