Крушение Ан-148 в Подмосковье: МОК выделил траурную зону в олимпийской деревне в Пхенчхане

Международный олимпийский комитет выделил зону траура в олимпийской деревне Пхенчхане (Южная Корея) в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье.

Как сообщает DW, МОК также выразил соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа.

Напомним, 11 февраля пропал с экранов радаров пассажирский самолет Ан-148 после вылета из аэропорта Домодедово, Москва. Саратовские авиалинии подтвердили информацию о крушении самолета, на борту которого находился 71 человек.

Есть информация о возможных причинах крушения. Среди них - техническая неисправность самолета, столкновение с вертолетом или ошибка экипажа.

В МЧС РФ опубликовали списки всех пассажиров данного рейса. По предварительным данным, на борту находились трое детей, которым было 17, 12 и 5 лет.

Ан -148 - региональный реактивный пассажирский самолет, разработанный АНТК имени Олега Антонова, предназначен для пассажирских перевозок на региональных маршрутах до 3100 км. Серийные самолеты производятся в Киеве, а до 2018 года по украинской лицензии строились в российском Воронеже.

Крушение Ан-148 Саратовских авиалиний является второй масштабной авиакатастрофой с участием этого типа самолетов за время его эксплуатации: в 2011 году в России произошло крушение Ан-148 во время испытательного полета, погибли шесть членов экипажа.