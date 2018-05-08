Крушение Аллигатора в Сирии: РосСМИ назвали причину аварии, противоречащую заявлению Минобороны РФ

Причиной крушения в Сирии российского боевого вертолета Ка-52 Аллигатор мог стать выстрел из ПЗРК, передает со ссылкой на два источника в органах военного управления Коммерсант.
Как сообщается, он был сбит, вероятно, "радикальными исламистами" во время патрулирования восточных регионов страны.
Оба пилота в результате происшествия погибли.
При этом, по официальной версии Министерства обороны РФ, вертолет разбился из-за "технических неполадок".
Ранее сообщалось, что в Сирии потерпел крушение российский военный вертолет Ка-52.
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