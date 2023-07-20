В российском Сочи горит электроподстанция, в воздух поднимаются клубы дыма — видео

20 июля, 12:58
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Масштабный пожар на электроподстанции в Сочи (Фото:Скриншот видео Astra/Telegram)

Масштабный пожар на электроподстанции в Сочи (Фото:Скриншот видео Astra/Telegram)

Днем в четверг, 20 июля, в российском Сочи произошел крупный пожар на электроподстанции.

Как сообщает Telegram-канал Shot, пожар произошел на объекте у трассы между Адлером и Красной Поляной. На место возгорания едут экстренные службы.

Позже стало известно, что горит электроподстанция Ахштырь, движение машин по трассе А-149 в сторону Красной Поляны ограничено.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsNV/status/1681963746187436032

Отмечается, что на движение электричек возгорание никак не повлияло. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров.

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Причины пожара выясняются.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Электроподстанция Сочи Пожар

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