В российском Сочи горит электроподстанция, в воздух поднимаются клубы дыма — видео 20 июля, 12:58 Масштабный пожар на электроподстанции в Сочи (Фото:Скриншот видео Astra/Telegram)

Днем в четверг, 20 июля, в российском Сочи произошел крупный пожар на электроподстанции.

Как сообщает Telegram-канал Shot, пожар произошел на объекте у трассы между Адлером и Красной Поляной. На место возгорания едут экстренные службы.

Позже стало известно, что горит электроподстанция Ахштырь, движение машин по трассе А-149 в сторону Красной Поляны ограничено.

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Отмечается, что на движение электричек возгорание никак не повлияло. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров.

Причины пожара выясняются.