Масштабный теракт в Пакистане: количество жертв возросло до 20 человек

Количество погибших в результате теракта в пакистанском Пешаваре возросло до 20 человек.
Как сообщает CNN, ранения получили 63 человека.
Ответственность за атаку террориста-смертника взяло на себя движение Талибан
Представитель террористической группировки заявил, что "успешная атака – это начало мести".
Отмечается, что теракт стал одним из крупнейших в текущем году.
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Ранее сообщалось, что атака террориста в Пакистане забрала жизни 12 человек. Одним из погибших стал Харун Билур - кандидат партии на всеобщих выборах, которые пройдут 25 июля.
Талибан является исламским радикальным движением, которое появилось в Афганистане в 1994 году. В большинстве стран мира организация признана террористической.
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