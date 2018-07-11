Масштабный теракт в Пакистане: количество жертв возросло до 20 человек

Теракт стал самой крупной атакой перед выборами в Пакистане

Количество погибших в результате теракта в пакистанском Пешаваре возросло до 20 человек.

Как сообщает CNN, ранения получили 63 человека.

Ответственность за атаку террориста-смертника взяло на себя движение Талибан

Представитель террористической группировки заявил, что "успешная атака – это начало мести".

Отмечается, что теракт стал одним из крупнейших в текущем году.

Ранее сообщалось, что атака террориста в Пакистане забрала жизни 12 человек. Одним из погибших стал Харун Билур - кандидат партии на всеобщих выборах, которые пройдут 25 июля.

Талибан является исламским радикальным движением, которое появилось в Афганистане в 1994 году. В большинстве стран мира организация признана террористической.