11 июля 2018, среда

Масштабный теракт в Пакистане: количество жертв возросло до 20 человек

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Теракт стал самой крупной атакой перед выборами в Пакистане

Теракт стал самой крупной атакой перед выборами в Пакистане

Количество погибших в результате теракта в пакистанском Пешаваре возросло до 20 человек.

Как сообщает CNN, ранения получили 63 человека.

Ответственность за атаку террориста-смертника взяло на себя движение Талибан

Представитель террористической группировки заявил, что "успешная атака – это начало мести".

Отмечается, что теракт стал одним из крупнейших в текущем году.

Ранее сообщалось, что атака террориста в Пакистане забрала жизни 12 человек. Одним из погибших стал Харун Билур - кандидат партии на всеобщих выборах, которые пройдут 25 июля.

Талибан является исламским радикальным движением, которое появилось в Афганистане в 1994 году. В большинстве стран мира организация признана террористической.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове