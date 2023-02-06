Шоу продолжается. Новые музеи и выставки, на которые стоит обратить внимание в следующем году — The Economist 6 февраля, 20:15 Сеульский музей роботов и искусственного интеллекта помогут построить роботы, которые будут в нем экспонироваться (Фото:melikealtinisik.com)

Заместитель редактора раздела Культура The Economist Рэйчел Ллойд рассказывает, какие выставки и музеи стоит посетить в 2023 году.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Як і багато інших музеїв, Рейксмузей [державний музей у Нідерландах] постраждав під час пандемії COVID‑19. 2020 року його відвідали лише 675 тис. людей. Той рік був найгіршим із часів 1960-х, аж поки не настав 2021-й, коли тільки 625 тис. візитерів прийшли подивитися на [мистецькі] скарби в Амстердамі. Однак у лютому 2023 року співробітники музею готуватимуться до повернення великої кількості людей. Прийдешня експозиція робіт Яна Вермера стане найбільшою в історії: вона обʼєднає 27 із його приблизно 35 картин із колекцій Берліну, Дубліну, Гааги, Нью-Йорка та Вашингтону. На виставці також презентують результати останніх наукових досліджень створеної приблизно 1660 року Молочниці, що проливають світло на метод Вермера. Це буде хіт серед артподій року.

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Тим, хто віддає перевагу мистецтву кінця ХІХ та початку ХХ століття, варто забронювати квитки на виставку Після імпресіонізму, що відкриється у лондонській Національній галереї у березні. Експозиція об'єднає твори Сезанна, Ван Гога, Клімта, Матісса, Мунка, Пікассо та Родена, демонструючи розвиток таких стилів, як кубізм і експресіонізм, у містах по всій Європі. На шанувальників Пікассо чекає ще багато чого цікавого. 50-ту річницю смерті іспанського майстра вшанують десятками заходів у США та Європі.